Yatak odasında bitki bulundurmak zararlı mı? Bu bitki isimlerini bir kenara not alın!

Birçok kişi evinde yetiştirmeyi çok sevdiği bitkileri genellikle yatak odasına almak istemez. Bunun sebebi ise bitkilerin geceleri karbondioksit yayması. Biliyorsunuz bitkiler fotosentez yaptığı için gündüz etrafa oksijen yayarken gece karbondioksit yayıyor. Bunun da pek çok kişi tarafından sağlığa zararlı olduğu düşünülüyor. Yatak odasında bitki bulundurmak gerçekten sağlığa zararlı mı? Gelin, hep birlikte öğrenelim.

YATAK ODASINDA BİTKİ BULUNDURMAK ZARARLI MI?

Evet, artık açıklamanın vakti geldi. Pek çok kişi tarafından doğru olduğu bilinen "Yatak odasında bitki bulundurulmaz!" inancı tamamen yanlış. Uzmanlar, bitkiler geceleri karbondioksit yaydığı için havadaki oksijeni azalttığını ancak bu durumun sanıldığı kadar tehlikeli olmadığını söylüyor. Yani, uzmanlara göre geceleri bitkilerin yaydığı karbondioksit o kadar az ki insanların bundan etkilenmesi mümkün değil.

Aksine yeşil dostlarımız yatak odasında bulunduğunda uyku kalitemizi artırıyor. Daha kolay uyuyabilmemize, soğuk algınlığı, göğüs sıkışması, nefes darlığı gibi rahatsızlıklarımızın hafiflemesine yardımcı oluyor. Tabii, bu durum abartılmayacak şekilde makul sayılardaki bitkilerde geçerli. Yani sağlığımıza olumlu etkileri var diye abartıp yatak odanızı botanik bahçesine çevirmeniz çok da iyi olmayacaktır. Gelelim yatak odası için önerilen bitkilere.