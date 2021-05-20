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Yatak odasında bitki bulundurmak zararlı mı? Bu bitki isimlerini bir kenara not alın!

Fatih icerikmatik Fatih icerikmatik
20.05.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitkileri evimizi canlandırdığı, dekoratif hava kattığı ve pozitif enerji yaydığı için çok seviyoruz. Pek çok insan evinin her köşesini botanik bahçesine çeviriyor. Buna yatak odaları da dahil. Ancak kulaktan dolma bir bilgi var: Yatak odasında bitki bulundurulmaz. Peki, yatak odasında bitki bulundurmak gerçekten sağlığa zararlı mı?

Yatak odasında bitki bulundurmak zararlı mı? Bu bitki isimlerini bir kenara not alın!

Birçok kişi evinde yetiştirmeyi çok sevdiği bitkileri genellikle yatak odasına almak istemez. Bunun sebebi ise bitkilerin geceleri karbondioksit yayması. Biliyorsunuz bitkiler fotosentez yaptığı için gündüz etrafa oksijen yayarken gece karbondioksit yayıyor. Bunun da pek çok kişi tarafından sağlığa zararlı olduğu düşünülüyor. Yatak odasında bitki bulundurmak gerçekten sağlığa zararlı mı? Gelin, hep birlikte öğrenelim.

YATAK ODASINDA BİTKİ BULUNDURMAK ZARARLI MI?

Evet, artık açıklamanın vakti geldi. Pek çok kişi tarafından doğru olduğu bilinen "Yatak odasında bitki bulundurulmaz!" inancı tamamen yanlış. Uzmanlar, bitkiler geceleri karbondioksit yaydığı için havadaki oksijeni azalttığını ancak bu durumun sanıldığı kadar tehlikeli olmadığını söylüyor. Yani, uzmanlara göre geceleri bitkilerin yaydığı karbondioksit o kadar az ki insanların bundan etkilenmesi mümkün değil.

Aksine yeşil dostlarımız yatak odasında bulunduğunda uyku kalitemizi artırıyor. Daha kolay uyuyabilmemize, soğuk algınlığı, göğüs sıkışması, nefes darlığı gibi rahatsızlıklarımızın hafiflemesine yardımcı oluyor. Tabii, bu durum abartılmayacak şekilde makul sayılardaki bitkilerde geçerli. Yani sağlığımıza olumlu etkileri var diye abartıp yatak odanızı botanik bahçesine çevirmeniz çok da iyi olmayacaktır. Gelelim yatak odası için önerilen bitkilere.

YATAK ODASINDA HANGİ BİTKİLER BULUNDURULMALI?

Yatak odanızı bitkilerle süslemek ve canlandırmak istiyorsanız NASA'nın yatak odaları için önerdiği bitki listesini gözden geçirmeyi ihmal etmeyin. Aşağıdaki listede vereceğimiz bitkiler sağlığımıza oldukça faydalı.

  • Kılıç Çiçeği: Bulunduğu yerin hava kalitesini artırma özelliğine sahip.
  • Lavanta: Nefis bir koku yayar. Kaygıya ve strese iyi gelir.
  • Areka Palmiyesi: Havda bulunan kimyasalları yok eder.
  • Orkide: Yatak odanıza zarafet katar.
  • Aloe Vera: Havadaki zararlı kimyasalları ortadan kaldırır.
  • Aglaonema: Toksiklerin baş düşmanı olarak bilinir. Onları hemen yok eder.
  • Yuka: Daha rahat uyumanıza yardım eder.
  • Kurdele Çiçeği: Diğer bitkiler gibi havadaki kimyasalları yok etme özelliği ile bilinir.
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