Yatak odasında yorganın altında kalarak saklanacağını sandı! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 8 ayrı suçtan 9,5 yıl hapisle aranan hükümlü, evinin yatak odasında yatağın yanında yorganın altında yakalandı. O anlar jandarmanın yaka kamerasıyla kaydedildi.

SABIKASI KABARIK

İl Jandarma Komutanlığı Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında, ‘Dolandırıcılık’, ‘Hırsızlık’, ‘Uyuşturucu madde ticareti’, ‘Kasten yaralama’ ve ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlarından toplamda 9,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 3 yıldır firari olan Ali Türk’ün (44) evinde arama yapıldı.

ÜZERİNE YORGAN ÖRTTÜ

Aramalar sırasında Ali Türk, evinin yatak odasındaki yatağın yanında üzerine yorgan örtülmüş vaziyette bulundu. O anlar jandarmanın yaka kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine teslim edildi. (DHA)