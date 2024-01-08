Yatak pozlarıyla gündem olmuştu... Danla Bilic yaptırdığı estetik işlemleri tek tek sıraladı

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan Danla Bilic, kısa bir süre önce rap şarkıcısı Emirhan Çakal ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü fenomen şimdi de estetikleri hakkında sorulan soruya verdiği cevapla gündem oldu.

Bilic'e sosyal medya hesabından bir takipçisi yaptırdığı estetikleri sordu. Estetik yaptırdığını başından beri yalanlamayan fenomen, yaptırdığı estetikleri tek tek sıraladı.

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Bilic, senede 1 dudak dolgusu işleminin olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Fenomen yaptırdığı estetikleri şöyle anlattı:

"GÖZLERİ VE MEMELERİ..."

"Ayşenur dur başlıyorum. Öncelikle kilo aldığım dönem o psikolojiyle sınırsız koydurduğum tüm dolgularımı erittirip burnumu yaptırdım. Burnumu yaparken doktorum orantı için çeneme de yağ koydu. Arkasından gözlerimi birkaç milim kadar yukarı çektirdim biliyorsun. Son üç senedir de sadece maseter&alin botoksu ve senede 1 mutlaka dudak dolgusu yaptırıyorum.

Dosyayı daha da derinleştiriyorum, burnumu Emre İlhan yaptı, gözleri ve memeleri Ufuk Askeroğlu yaptı. Dudak dolgumu ve botokslarımı da Ufuk Askeroğlu ya da Ayhan Lafçı hocalarım yapıyor. Çünkü ikisinden de vazgeçemem."







