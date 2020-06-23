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Yatak sırları ifşa olan Pamela Anderson'dan cesur pozlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 11:27 | Son Güncelleme

Bir dönem Fransız futbolcu Adil Rami ile aşk yaşayan ve şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılan 52 yaşındaki Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantası markasının reklamı için çıplak poz verdi.

52 yaşındaki Amerikalı oyuncu Pamela Anderson hakkında çıkan haberleri umursamıyor. Sosyal medyada cesur pozlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu yıllara meydan okuyan fiziğiyle çıplak pozlar verdi.

Pamela Anderson bir reklam için verdiği pozları paylaştı ünlü isme anında beğeni yağdı. Pamela Anderson geçtiğimiz günlerde yatak sırlarının ifşasıyla gündeme gelmişti. Adil Rami, bir dönem birlikte olduğu ve şiddet uyguladığı Pamela Anderson ile ilişkide oldukları dönem yaşadıkları yatak sırlarını takım arkadaşlarına anlatmıştı.

Rami'nin Sochi'de takım arkadaşı olan Rus futbolcu Aleksandr Kokorin, katıldığı bir YouTube canlı yayınında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herkes doğal olarak Pamela Anderson'u merak ediyordu. İlişkileriyle ilgili sorular soruyorduk, o da anlatıyordu. Rami, Pamela Anderson'un hayatının kadını olduğunu söyledi. Hatta biraz ileri gidip bize yatak odası sırlarını bile anlattı. Pamela Anderson'un yatakta çok iyi olduğunu söyledi. Hatta bir gece 12 kez birlikte olduklarını anlattı."

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