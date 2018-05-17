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Yavuz Bingöl Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı yazdı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2018 11:55 | Son Güncelleme

Türkücü Yavuz Bingöl, AK Parti Genel Başkanı'na bir mektup ve şarkı yazdı. Bingöl, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları verdiği tepki sebebiyle Erdoğan için "Sana verilen her şey helal olsun, senin için okunan her dua kabul olsun inşallah" dedi.

Yavuz Bingöl Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı yazdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubu Sabah'tan İlker Gezici ile paylaşan Yavuz Bingöl'ün ifadeleri şöyle:

"Reis… Bugün sesine ses kattık, çığlık olduk. Bu dünyanın tüm haksızlarına, barbarlarına karşı, senin sesine ses kattı tüm dünya, çığlık oldu… Bir kez bile tereddüt etmedin zalimin karşısına çıkmaya… Yıllar evvel cezaevine giderken en yakın arkadaşların seni yalnız bırakmıştı ama arkanda kısık sesli bir millet vardı. O milletle yürüdün bunca yolu, senin varlığın tüm dünya mazlumlarının gururu oldu. Sana verilen her şey helal olsun, senin için okunan her dua kabul olsun inşallah. Bu da benden sana armağan olsun."

Bingöl'ün Erdoğan'a yazdığı şarkı da şöyle:

Ahmet'ten, Tenzile'den doğdu da geldi

Dikenli yollardan yürüdü de geldi

Fırtınalı denizleri geçti de geldi

Dağları zemheride aştı da geldi

Memleket sevdasına koştu da geldi

Serini meydanlara koydu da geldi

Ateşlerde yandı, pişti de geldi

Temmuz'da ihaneti yıktı da geldi

Yavuz Bingöl

© AA /

'Türkiye daha özgür' diyen Yavuz Bingöl: Orada yere tüküremezsiniz, burada tükürüyorsunuz

'Dünya beşten büyük' dedi de geldi

Mazlumun hep yanında oldu da geldi

Zalimin karşısında durdu da geldi

Memleket sevdasına koştu da geldi

Gençlerin umudu oldu da geldi

Anaların duasını aldı da geldi

Milletin adamı oldu da geldi

Her şeyi Türkiye için yaptı da geldi

Özgürlüğün sesi oldu da geldi

Recep Tayyip Erdoğan oldu da geldi.

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Anahtar Kelimeler:
yavuz bingöl erdoğan

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