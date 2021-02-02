Yavuz Bingöl partilerin grup toplantılarından rahatsız! 'Cumhurbaşkanımız olmasaydı...'

Yavuz Bingöl yaptığı açıklamalarla yine gündem oldu. Kanal 24 TV'de 'Esra Elönü ile Arafta Sorular' programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan türkücü Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayranlığını yeniden dile getirdi.

Bingöl açıklamasında 'Bizi bölemediler. Çünkü güçlü bir iktidar var. Cumhurbaşkanımızın hakkını yememek lazım. Eğer o olmasaydı Irak ve Suriye olabilirdik. İç savaşla parçalanmış, bölünmüş olabilirdik' dedi.

Bingöl'ün "Ülkesinden yana tavır koyana yandaş denmez" sözleri de dikkat çekti.

Bingöl ayrıca siyasi partilerin canlı yayınlanan grup toplantılarının kaldırılması gerektiğini söyledi.

Bingöl talebini ise şu sözlerle gerekçelendirdi: "Ben yerlerinde olsam kaldırırım. Şeffaflık adı altında yapılıyor. İnsanlar ayrışıyor. Herkes kendi seçmenine bir mesaj verdiği için büyük bir ayrışma yaşandı."

