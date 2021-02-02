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Yavuz Bingöl partilerin grup toplantılarından rahatsız! 'Cumhurbaşkanımız olmasaydı...'

02.02.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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Yavuz Bingöl katıldığı canlı yayında partilerin yaptığı grup toplantılarının kaldırılması gerektiğini söyledi. Yavuz Bingöl politik yorumlarıyla yine gündeme bomba gibi düştü.

Yavuz Bingöl yaptığı açıklamalarla yine gündem oldu. Kanal 24 TV'de 'Esra Elönü ile Arafta Sorular' programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan türkücü Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayranlığını yeniden dile getirdi.

Bingöl açıklamasında 'Bizi bölemediler. Çünkü güçlü bir iktidar var. Cumhurbaşkanımızın hakkını yememek lazım. Eğer o olmasaydı Irak ve Suriye olabilirdik. İç savaşla parçalanmış, bölünmüş olabilirdik' dedi.

Bingöl'ün "Ülkesinden yana tavır koyana yandaş denmez" sözleri de dikkat çekti.

Bingöl ayrıca siyasi partilerin canlı yayınlanan grup toplantılarının kaldırılması gerektiğini söyledi.

Bingöl talebini ise şu sözlerle gerekçelendirdi: "Ben yerlerinde olsam kaldırırım. Şeffaflık adı altında yapılıyor. İnsanlar ayrışıyor. Herkes kendi seçmenine bir mesaj verdiği için büyük bir ayrışma yaşandı."

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Doğru söylüyor arkadaşlar..o grup toplantılarında şeffaflık var sanıyoruz fakat çok sevdiğimiz bir siyasinin orda yaptığı herhangi bir hareketten sonra tepki verip o insandan nefret bile edebiliyoruz..bu bütün partiler için geçerli..şuanda seçmenin kararsızlık oranının %17 lere çıkmasıda bu yüzden..

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