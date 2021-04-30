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Yavuz Seçkin hastanelik oldu! Korku dolu anları sosyal medyadan duyurdu

30.04.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemiyi ailesiyle Darıca'da geçiren ünlü oyuncu ve radyo programcısı Yavuz Seçkin'i köpek ısırdı. Seçkin, o anları sosyal medyadan anlattı.

Yavuz Seçkin hastanelik oldu! Korku dolu anları sosyal medyadan duyurdu

Koronavirüs pandemisi dönemini Darıca'da ailesiyle birlikte geçiren Yavuz Seçkin'i köpek ısırdı. 52 yaşındaki oyuncu, başınan geçenleri 'Elm Sokağı Kabusu' filmine benzetirken, o anları Instagram hesabından anlattı.

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"ELM SOKAĞI KÖPEK VERSİYOU GİBİ..."

Aşı olurken fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Öncelikle benim bir hayvansever olduğumu hepinizin bilmenizi isterim. Dün Darıca’da başımdan bir olay geçti.
Komşumuz, ikazlara rağmen kangal köpeklerini başıboş sokağa salıyor ve hayvanlar sokakta kafalarına göre takılıyorlar... Sokak, Elm Sokağı köpek versiyonu gibi. Maalesef bu kangal köpeklerden biri, dün beni de ıssırdı. Şükür yanımda çocuklarım, 81 yaşındaki annemiz yoktu. İstem dışı nahoş olaylar da yaşanabilirdi. Neyse bunu da şükür. Aşımızı olduk, ama tetanoz" notuna ise geçmiş olsun yorumları yapıldı.

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Ünlü oyuncu, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma ise "Kangal ısırınca insanda böyle havalandırma delikleri açılabiliyor" notunu düştü.


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