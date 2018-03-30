Yayına bağlanan izleyicinin sözleri şoke etti

Beyaz TV ekranlarında Nur Viral'ın sunduğı 'Hayatta Her Şey Var' programına bağlanan izleyicinin anlattıkları şaşırttı.

İsmini vermeden bağlanan izleyicinin kocası ve eltisi arasındaki samimiyeti ağlamaklı anlatması soğuk duş etkisi yarattı.

"KİMSEYE ANLATAMIYORUM, KAFAYI YİYECEĞİM"

Eşiyle 2 yıllık evli olduğunu söyleyen kadın konuk "Evlendiğimizden beri kaynanamgilde yemek yiyoruz. Eşim küçük eltimle çok samimi. Beni aramıyor onu arıyor. Benimle şakalaşmıyor onunla şakalaşıyor. Kimseye anlatamıyorum kafayı yiyeceğim" diye konuştu.