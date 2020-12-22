Yayınladığı günden bu yana sosyal medyanın gündemine oturan Masumlar Apartmanı dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında birbirinden ilginç hikayeler anlatılıyor. Romanın ilerleyen sayfalarında “Çöp Ev” hikayesi ise dikkatleri çekiyor. Safiye, Gülben ve Neriman kardeşlerin hayatı konu alan olay örgüsü dizinin aksine Ankara’da geçiyor. Maddi durumu yerinde olan bir ailenin psikolojik problemlerini anlatan hikayede, büyük abla Safiye’nin temizlik hastalığı, ortaca kız kardeş Gülben’in altını ıslatması ve küçük kız kardeş Neriman’ın mazosişt ruh hali anlatılıyor. Kitapta yer almamasına rağmen Birkan Sokullu’nun hayat verdiği Han karakteri ise dispozofobi bozukluğu yaşıyor.

SAFİYE

Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye karakterinin sahip olduğu hastalık ileri derecede obsesif-kompulsif bozukluk olarak tanımlanıyor. Halk arasında temizlik hastalığı olarak da bilinen bu rahatsızlık, her şeyin kirli olduğu hissini yaratıyor ve sürekli tekrar eden hareketlere sebep oluyor. Safiye sürekli beyninin içinde dönüp duran düşünceleri kovmak için temizlik yapmayı çare olarak görüyor. Hatta bir şeyleri yıkarken belirli bir sayıyı tutturma isteği de tamamen obsesif-kompulsif bozukluktan kaynaklanıyor. Safiye, rutin içinde devam eden hareketlerinde bir değişiklik olması halinde kirlenmiş hissediyor ve rutinine dönmek için büyük reaksiyon gösteriyor.

GÜLBEN

Merve Dizdar’ın hayat verdiği Gülben karakteri ilk başta temizlik konusunda obsesif-kompulsif bozukluk hastası gibi görünse de onun en büyük zaafı aşk... Han’ın arkadaşı Esat’a büyük bir tutukuyla bağlı olan Gülben onun da kendisine aşık olduğunu düşünerek aşkı için her şeyi göze alabilecek bir cesarete sahiptir. Panik, stres ve korku anları çocukluğundan itibaren bilinçaltını tetikleyen Gülben’in geceleri altını ıslatmasının temel nedeni de bilinçaltına attıklarıdır.