Yayla çorbası tarifi ve püf noktası: Nefis yayla çorbası nasıl yapılır?

Yayla çorbası veya yoğurt çorbası, Türkiye'nin her bölgesinde hazırlanan ve tüketilen en önemli malzemesi yoğurt olan bir çorbadır. Yöresine göre isimi ve içine katılan malzemeleri değişen bir tattır yayla çorbası. Yoğurt çorbası, düğün çorbası gibi isimleri de olan yoğurt çorbasının en önemli noktası katılan yoğurdun kesilmemesi gereken kısmıdır. Pirinç katılır, şehriyelisi yapılır, yarmalı olanı da vardır hatta bazen nohut bile katılır bu enfes çorbaya. Yine de sofraların değişmez tadıdır. Sizlere farklı çeşitleri ile videolu anlatımı ile yayla çorbası tarifi hazırladık. YAYLA ÇORBASI TARİFİ Yayla çorbası tarifine klasik olanından başlıyoruz. Videolu anlatım desteği ve püf noktaları sizler de ilk defa yapıyor olsanız bile kolaylıkla yapabileceksiniz. Bunun dışından erişteli yayla çorbası tarifi, unsuz yayla çorbası tarifi, şehriyeli yayla çorbası tarifi, yumurtasız yayla çorbası tarifi ve bir de Kırşehir usülü yoğurt (köme) çorbası tarifi sırasıyla yer almaktadır. GEREKLİ MALZEMELER 1 su bardağı yoğurt

3 çorba kaşığı un 2 adet yumurta sarısı Yarım limon suyu 1 çay bardağı pirinç 1 tatlı kaşığı kuru nane 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı tuz 2 çorba kaşığı tereyağı 6 bardak sıcak su NASIL YAPILIR? Öncelikle derin bir tencereye 5 bardak sıcak suyu dökerek içine 1 çay bardağı pirinç atıyoruz. Pirinçler pişene kadar 5- 6 dakika haşlayın. Bu sırada ayrı bir kapta 3 çorba kaşığı un, 1 su bardağı yoğurt, 2 adet yumurta sarısını iyice çırpın ve karıştırın. İçine 1 bardak soğuk su dökün ve karıştırmaya devam edin. Bu karışımı bir süzgeç yardımıyla süzerek tencereye boşaltın. Dikkat edilmesi gereken nokta ise tencereye ekleyeceğimiz bu karışımı yavaş yavaş ilave etmek. Yoğurdun kesilmemesi için ilk şart budur. Sonra orta ateşte karıştırmayı sürdürün. Çorba hazır olduktan sonra naneli sosunu hazırlamaya geldi sıra. Bunun için bir tavada 2 çorba kaşığı tereyağı eritin. Yağın içine 1 tatlı kaşığı nane ve 1 tatlı kaşığı pul biberi serperek 1-2 dakika karıştırın. Bu karışımı tencerenin içine boşaltın. Ve çorbanız hazır.

PÜF NOKTASI Çorbayı üzerine kırmızı biber serperek servis edebilirsiniz.

Yoğurtun süzme olması ideal kıvama ulaşmanızı sağlayacaktır.

Su yerine tavuk suyu veya et suyu ile çok daha lezzetli oluyor. Bulyon koyacaksanız tuz eklemenize gerek kalmaz. YOĞURDUN KESİLMEMESİ İÇİN BİR ÖNERİ Öncelikle yoğurtlu karışımın eklenmesi yavaş yavaş olmalı ve sürekli karıştırıyor olmamız gerekir. İlk olarak yoğurtlu karışımı mikserle çırpmak yine kesilmemesi için faydalı olur. Aynı şekilde çorbaya ekledikten sonra kısa süreli de olsa mikserle çırpmanın yararı olacaktır. VİDEOLU YAYLA ÇORBASI TARİFİ ERİŞTELİ YAYLA ÇORBASI TARİFİ Sırada hem erişteli hem de nohutlu yayla çorbası tarifi var. GEREKLİ MALZEMELER 1 su bardağı nohut

5 su bardağı sıcak su

1 su bardağı et ya da tavuk suyu

1 su bardağı kepekli erişte

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı tam buğday unu

2 tatlı kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı tuz NASIL YAPILIR? Yapıma başlamadan önce haşlanmış hazırda nohut yok ise bir gün önce nohutları suya bırakmak ve ertesi gün haşlamak gerekir. Sonrasında su ve et suyunu kaynatın. Tuz ve erişteleri kaynamaya başlayınca ekleyin ve erişteler yumuşayıncaya kadar pişirin. Sonrasında ise nohutları ekleyerek en az 15 dakika daha pişirin. Diğer tarafta ise yoğurt ile unu karıştırarak üzerine çorbadan aldığınız bir kepçe ekleyerek karıştırın. Sonrasında ise her zamanki gibi yavaş yavaş ekleyin. Ve karıştırmaya devam edin. Bu şekilde 10-15 dakika daha pişirdikten sonra üzerine yağda kızdırdığınız naneyi ekleyin. Biraz daha pişirdikten sonra ocaktan alın.

KIRŞEHİR USÜLÜ YOĞURT (KÖME) ÇORBASI Kırşehir'e özgü Mucur yemeklerinden olan yoğurt çorbasına ilkbaharda temizlenmiş ve kıyılmış kenger de ilave edilir. Mevsiminde kuru nane yerine taze nane kullanılır. Kırşehir’e özgü yayla çorbası içinde farklı olarak yeşil mercimek, patlıcan, domates, sivri biber yer alır. Gerekli malzemeler ve yapılışı şöyle; GEREKLİ MALZEMELER 1 su bardağı dövme buğday Yarım su bardağı yeşil mercimek Yarım su bardağı nohut 1 su bardağı süzme yoğurt 2 çorba kaşığı un 1 yumurta 1 patlıcan 2 sivribiber 2 domates 4-5 çorba kaşığı sıvıyağ 6 su bardağı su Tuz, nane NASIL YAPILIR? Bu nefis çorbayı hazırlamadan önceki akşamdan dövme buğday, yeşil mercimek ve nohut ayrı kaplarda akşamdan ıslatılır. Ertesi gün ise suları değiştirilip yine ayrı kaplarda haşlanır. Bu sırada domatesin kabuklarını soyarak küp küp doğrayın. Aynı şekilde patlıcanı da alacalı soyarak küçük küpler halinde doğrayın. Sivribiberler ince kıyılır. Yoğurt, yumurta, 3 kaşık sıvıyağ ve un bir kapta çırpılır, tencereye alınarak su eklenir. Dövme, yeşil mercimek ve nohut ilave edilip karıştırılır. Tencere ocağa yerleştirilip kaynayıncaya kadar karıştırılır. Patlıcan, domates ve sivribiber eklenir. Arada bir karıştırılarak pişirilir. Tuzu çorbanın ocaktan inmesine yakın atılır. Son olarak ayrı bir tavada sıvıyağda nane kızdırılıp çorbanın üzerine gezdirilir. Çorbanız servise hazır.

YUMURTASIZ YAYLA ÇORBASI TARİFİ Yumurtanın yayla çorbasına katılması ile değişik bilgiler var. Bazıları kıvam olsun diye bazıları daha besleyici olsun diye kattıklarını söylüyorlar. Bir diğer sebebi olarak kesilmemesi için konulduğu yönünde. Fakat yumurtaya alerjiniz var ve yayla çorbası canınız çekti. Bu durumda ne yapacaksınız? İşte bu tarif ile sizler de bu tattan mahrum kalmayacaksınız. GEREKEN MALZEMELER 4 dolu yemek kaşığı pirinç 8 su bardağı su 6 dolu yemek kaşığı yoğurt 1 dolu yemek kaşığı un 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı nane 1 yemek kaşığı margarin veya tereyağı 2 yemek kaşığı sıvı yağ NASIL YAPILIR? Çorbamızın yapımına pirinçleri haşlamakla başlıyoruz. Yıkadığımız ve süzdüğümüz pirinçleri tencereye alarak üzerine sekiz su bardağı suyu ilave ediyoruz. Suyun kaynayıp pirinçlerin şişmeye başlayana kadar farklı bir kap içerisinde yoğurt, tuz ve unu çırpıyoruz. 2-3 çorba kaşığı su ekleyerek yine karıştırıyoruz. Daha sonra bu karışımdan önce bir kepçe alarak kaynamış pirinçli suyun içine ekliyoruz. Geri kalan karışımı ise yavaş yavaş ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Kesilmemesi için sürekli karıştırmak ve azar azar eklemek önemli. Son olarak bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz. Bir yandan ise naneli sosu hazırlamaya başlıyoruz. Tavada naneyi yağda kızdırılır ve sıcak olarak çorbanın üzerine eklenir. Sonra 2-3 dakika kadar daha kaynatılır. Ve çorbanız hazır.