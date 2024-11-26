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Yayla çorbası tarifi: Yayla çorbası nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
26.11.2024 11:22
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Türk mutfağına has çorba çeşitlerinden biri de yayla çorbasıdır. En kolay bulunan her zaman el altında olan malzemeler kullanarak birkaç dakika içinde pişirilebilen bu çorbanın ayı zamanda bir şifa deposu olduğu da söylenir. İşte yayla çorbası tarifi!

Yayla çorbası tarifi: Yayla çorbası nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 35dk
Kalori/Porsiyon 190kal

Yayla çorbası tarifini aşağıdaki tarif adımlarını uygulayarak ve verilen malzemeleri tam ölçüleri ile kullanarak kısa süre içinde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz malzeme miktarlarını artırarak daha fazla kişi için de yapabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 2 bardak yoğurt
  • 2 kaşık tereyağı
  • 1 kaşık un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 kaşık limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 6 bardak su
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 2 kaşık zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı nane
  • 1 yumurtanın sarısı

TARİF

  • Tencereye yoğurt, un ve limon suyu ekleyip karıştırın.
  • Yumurta sarısını ekleyin ve çırpın.
  • Diğer malzemeleri ekleyerek orta ateşte karıştırarak pişirin.
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