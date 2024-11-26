Yayla çorbası tarifi: Yayla çorbası nasıl yapılır?

Yayla çorbası tarifini aşağıdaki tarif adımlarını uygulayarak ve verilen malzemeleri tam ölçüleri ile kullanarak kısa süre içinde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz malzeme miktarlarını artırarak daha fazla kişi için de yapabilirsiniz.

MALZEMELER 2 bardak yoğurt

2 kaşık tereyağı

1 kaşık un

1 çay kaşığı tuz

2 kaşık limon suyu

1 tatlı kaşığı pul biber

6 bardak su

1 çay bardağı pirinç

2 kaşık zeytinyağı

1 yemek kaşığı nane

1 yumurtanın sarısı