Yayla çorbası tarifi: Yayla çorbası nasıl yapılır?

Türk mutfağına has çorba çeşitlerinden biri de yayla çorbasıdır. En kolay bulunan her zaman el altında olan malzemeler kullanarak birkaç dakika içinde pişirilebilen bu çorbanın ayı zamanda bir şifa deposu olduğu da söylenir. İşte yayla çorbası tarifi!
Yayla çorbası tarifini aşağıdaki tarif adımlarını uygulayarak ve verilen malzemeleri tam ölçüleri ile kullanarak kısa süre içinde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz malzeme miktarlarını artırarak daha fazla kişi için de yapabilirsiniz.
MALZEMELER
2 bardak yoğurt
2 kaşık tereyağı
1 kaşık un
1 çay kaşığı tuz
2 kaşık limon suyu
1 tatlı kaşığı pul biber
6 bardak su
1 çay bardağı pirinç
2 kaşık zeytinyağı
1 yemek kaşığı nane
1 yumurtanın sarısı
TARİF
Tencereye yoğurt, un ve limon suyu ekleyip karıştırın.
Yumurta sarısını ekleyin ve çırpın.
Diğer malzemeleri ekleyerek orta ateşte karıştırarak pişirin.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.