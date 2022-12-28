Yoksul eş anlamlısı nedir? Yoksul kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yoksul kelimesi Orta Türkçe kökenli bir kelimedir ve evrilerek günümüze ulaşmıştır. Orta Türkçe “fakir” anlamına gelen "yoksul" sözcüğünden evrilmiştir. Yoksul kelimesi aynı zamanda Eski Türkçe "yok" kelimesine "+sUl" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Yoksulun eş anlamlısı bulunduğu gibi kelimeyi karşılayan anlamlara da sahiptir. Türk Dil Kurumuna göre yoksul kelimesinin anlamları aşağıda verilmiştir:

(sıfat) Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse, toplum, ülke)

(sıfat, mecaz) İstenilen nitelikte ve özellikte olmayan

Yoksul kelimesinin kullanımına örnek cümle vermek gerekirse:

Yoksul adam için herkes az çok demeden yardım toplamaya başladı.

Afrika su kaynakları bakımından oldukça yoksul bir ülke olduğu için her yıl yardımseverler tarafından su kuyuları kazılıyor.

Yoksul insanlara yardım toplamak için yeni bir birlik kurulacağı duyuruldu.

Yoksul kadın, annesi ve üç çocuğu ile birlikte eski mi eski iki gözlü bir evde oturuyor.

İş kariyeri boyunca zirveleri gören zengin iş adamının yoksul bir aileden geldiği söyleniyor.

Yoksul kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Yoksul kelimesinin eş anlamı oldukça fazladır. Yoksulun eş anlamlısı olan kelimeler gerektiği yerde sözcüğün yerine geçebilir ve anlam karşılığını sağlayabilir. Yoksul eş anlamlısı kelimeler:

Donsuz

Fakir

Fakirce

Fukara

Geda

Parasız

Sefil

Sersefil

Yoksuz

Yoksulun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yoksulun eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler: