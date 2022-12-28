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Yoksul eş anlamlısı nedir? Yoksul kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.12.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk toplulukları tarih boyunca birçok farklı toplulukla ile sosyal, ekonomik, kültürel gibi alanlarda etkileşimlerde bulunmuştur. Bu tür alanların dışında kelime ve kelime gruplarıyla yani dil bakımından da alışveriş sağlanmıştır. Bunun yanı sıra Türkçe kendi içerisinde de geçmişten günümüze pek çok sözcüğü geliştirip yenilemiştir. Yok kelimesinden türetilen yoksul kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir?

Yoksul eş anlamlısı nedir? Yoksul kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yoksul kelimesi Orta Türkçe kökenli bir kelimedir ve evrilerek günümüze ulaşmıştır. Orta Türkçe “fakir” anlamına gelen "yoksul" sözcüğünden evrilmiştir. Yoksul kelimesi aynı zamanda Eski Türkçe "yok" kelimesine "+sUl" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Yoksulun eş anlamlısı bulunduğu gibi kelimeyi karşılayan anlamlara da sahiptir. Türk Dil Kurumuna göre yoksul kelimesinin anlamları aşağıda verilmiştir:

  • (sıfat) Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse, toplum, ülke)
  • (sıfat, mecaz) İstenilen nitelikte ve özellikte olmayan

Yoksul kelimesinin kullanımına örnek cümle vermek gerekirse:

  • Yoksul adam için herkes az çok demeden yardım toplamaya başladı.
  • Afrika su kaynakları bakımından oldukça yoksul bir ülke olduğu için her yıl yardımseverler tarafından su kuyuları kazılıyor.
  • Yoksul insanlara yardım toplamak için yeni bir birlik kurulacağı duyuruldu.
  • Yoksul kadın, annesi ve üç çocuğu ile birlikte eski mi eski iki gözlü bir evde oturuyor.
  • İş kariyeri boyunca zirveleri gören zengin iş adamının yoksul bir aileden geldiği söyleniyor.
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Yoksul kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Yoksul kelimesinin eş anlamı oldukça fazladır. Yoksulun eş anlamlısı olan kelimeler gerektiği yerde sözcüğün yerine geçebilir ve anlam karşılığını sağlayabilir. Yoksul eş anlamlısı kelimeler:

  • Donsuz
  • Fakir
  • Fakirce
  • Fukara
  • Geda
  • Parasız
  • Sefil
  • Sersefil
  • Yoksuz
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Yoksulun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yoksulun eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Bu çorak topraklar yüzünden halk geda kalmıştı.
  • Fakir insanları yermesi hiç hoşuma gitmemişti.
  • Fukara adam, eve nasıl ekmek götüreceğini sorguluyordu.
  • Bu parasızlıkla nereye gitmeyi düşünüyorsun?
  • Sersefil bir hayat sürüyordu evden ayrıldığından beri.
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