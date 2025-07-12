Yaz akşamları ne pişirsem derdine son! Hafif ve ferahlatıcı akşam yemeği menüsü: Pratik ve leziz tarifler...

Yaz menüsü, hem sağlıklı hem de yaz akşamlarına uygun ferah tatlar sunuyor. Başlangıç olarak Soğuk Yoğurt Çorbası, Ana Yemek olarak Fesleğenli Sebzeli Tavuk Sarma, Yanında Roka ve Nar Salatası, ve Tatlı olarak Limonlu Dondurma Parfe.

BAŞLANGIÇ: SOĞUK YOĞURT ÇORBASI

Malzemeler (4 kişilik):

500 gr süzme yoğurt

1 su bardağı soğuk su

1 su bardağı haşlanmış pirinç

1 salatalık (rendelenmiş)

1 diş sarımsak (ezilmiş, isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Taze nane ve dereotu (doğranmış)

Tuz, karabiber

Buz küpleri (servis için)

Yapılışı:

Bir karıştırma kabında süzme yoğurdu ve soğuk suyu pürüzsüz olana kadar çırpın.

Haşlanmış pirinci, rendelenmiş salatalığı ve ezilmiş sarımsağı ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Karışımı buzdolabında 30 dakika soğutun.

Servis öncesi doğranmış nane ve dereotu serpin, üzerine zeytinyağı gezdirin. İsteğe bağlı olarak birkaç buz küpü ekleyerek ferahlığı artırın.

Soğuk olarak servis edin.

Neden ferahlatıcı: Yoğurt ve salatalığın serinletici etkisi, yaz akşamlarında hafif bir başlangıç sunar.

ANA YEMEK: FESLEĞENLİ SEBZELİ TAVUK SARMA

Malzemeler (4 kişilik):

4 adet tavuk göğsü (ince dövülmüş)

1 kırmızı biber (jülyen doğranmış)

1 kabak (jülyen doğranmış)

1 havuç (jülyen doğranmış)

10-12 taze fesleğen yaprağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

Tuz, karabiber, kekik

Kürdan veya mutfak ipi

Yapılışı:

Tavuk göğüslerini düz bir zeminde açın, tuz, karabiber ve kekikle tatlandırın.

Her tavuk göğsünün ortasına birkaç dilim kırmızı biber, kabak, havuç ve 2-3 fesleğen yaprağı yerleştirin.

Tavukları rulo şeklinde sarın ve kürdanla ya da mutfak ipiyle sabitleyin.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın, tavuk sarmaları her tarafı altın rengi olana kadar orta ateşte 8-10 dakika pişirin.

Pişen sarmaları dilimleyin, üzerine limon suyu gezdirin ve sıcak servis edin.

Neden ferahlatıcı: Sebzelerin hafifliği ve fesleğenin fresh aroması, yaz akşamlarına uygun bir ana yemek sunar.

YANINDA: ROKA VE NAR SALATASI

Malzemeler (4 kişilik):

1 demet roka (yıkanmış, kurulanmış)

1 su bardağı nar tanesi

50 gr ceviz (kırılmış)

50 gr beyaz peynir (küp doğranmış)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı bal

Tuz

Yapılışı:

Rokaları geniş bir salata kasesine alın.

Üzerine nar taneleri, ceviz ve beyaz peyniri serpin.

Bir kasede zeytinyağı, nar ekşisi, bal ve bir tutam tuzu karıştırarak sosu hazırlayın.

Sosu salatanın üzerine gezdirin ve hafifçe karıştırarak servis edin.

Neden Ferahlatıcı? Narın tatlı-ekşi lezzeti ve rokanın ferah aroması, yaz sofralarına renk ve hafiflik katar.

TATLI: LİMONLU DONDURMA PARFE

Malzemeler (4 kişilik):

400 ml krema (soğuk)

1 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı toz şeker

2 limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu

1 çay bardağı ezilmiş bisküvi (isteğe bağlı)

Taze nane yaprakları (süsleme için)

Yapılışı:

Soğuk kremayı mikserle koyu bir kıvam alana kadar çırpın.

Yoğurt, toz şeker, limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip spatula ile karıştırın.

Karışımı bir kalıba dökün, üzerine ezilmiş bisküvi serpin (isteğe bağlı).

Derin dondurucuda en az 4 saat bekletin.

Servis öncesi 5-10 dakika oda sıcaklığında bekletin, dilimleyin ve nane yapraklarıyla süsleyerek sunun.

Neden ferahlatıcı: Limonun ferahlatıcı asiditesi ve dondurmanın serinliği, yaz akşamlarını tatlı bir şekilde tamamlar.

MENÜ SUNUM ÖNERİLERİ

Soğuk yoğurt çorbasını küçük kaselerde, buz küpleriyle servis ederek ferah bir başlangıç yapın.

Tavuk sarmayı renkli sebzelerle süsleyerek görsel bir şölen oluşturun.

Roka salatasını geniş bir tabakta sunarak masanıza canlılık katın.

Parfeyi ince dilimler halinde kesip, limon dilimleri ve nane yapraklarıyla süsleyin.

AFİYET OLSUN!