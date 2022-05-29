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Yaz aylarının baş tacı: Dondurma! İşte evde kakolu dondurma tarifi

29.05.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemen hemen herkesi bayılarak tükettiği dondurma, yaz aylarında serinlemek için en çok tercih edilenlerden... En sevilen kakaolu dondurmayı evinizde kendiniz de basit bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte evde kakolu dondurma tarifi...

Yaz aylarının baş tacı: Dondurma! İşte evde kakolu dondurma tarifi

Yaz aylarının serinleticisi olan dondurma ülkemizde Kahramanmaraş ile özdeşleştirilir. Dondurmayı bir de evde kendiniz hazırlayarak deneyin. İşte malzemeleri ve tarifi...

KAKAOLU DONDURMA MALZEMELERİ

1 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı kakao
2 yemek kaşığı mısır nişastası
2 su bardağı krema
1 paket vanilya

Yaz aylarının baş tacı: Dondurma! İşte evde kakolu dondurma tarifi

KAKAOLU DONDURMA TARİFİ

Süt, şeker, vanilya, nişasta ve kakaoyu bir kapta karıştırın. Ardından kremayı tencereye alın ve orta ateşte ısıtın. Kakao karışımını ilave edip koyulaşıncaya dek karıştırarak pişirmeye devam edin. Karışımı çelik bir kap içine aktarın ve buzdolabında 3-4 saat soğumaya bırakın.

Kabı derin dondurucuya yerleştirin ve dondurma kıvamına gelinceye kadar her 30 dakikada bir çıkartarak çatal ile 2-3 dakika karıştırın. Dondurmayı kapaklı bir kaba aktararak birkaç saat soğuttun. Bu sayede kıvamı bozulmayacaktır. Kakaolu dondurmayı tek başına tüketmek istemiyorsanız, yanına çok yakışan irmik helvası veya ekmek kadayıfı ile birlikte servis edebilirsiniz.


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