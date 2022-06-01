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Yaz aylarının serinleten keyfi: Soğuk kahve! İşte soğuk kahve tarifi ve malzemeleri...

01.06.2022 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavurucu sıcaklar geldi çattı. Böylelikle kahve tiryakileri kafelerde soğuk kahvelere yöneldi. Hem serinleten hem de leziz tadıyla keyif yaşatan kafelerdeki o soğuk kahveleri evinizde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

Yaz aylarının serinleten keyfi: Soğuk kahve! İşte soğuk kahve tarifi ve malzemeleri...

Sıcak havaların gelmesiyle sıcacık kahve keyfi yerini buzlu, soğuk kahveye bıraktı. Yaz kış demeden tüm dünyada en çok tüketilen içeceklerden biri olan kahve, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin bir numaralı tercihi oluyor. İşte evde kahve yapımı tarifi ve malzemeleri...

SOĞUK FİLTRE KAHVE MALZEMELERİ

3 su bardağı su
6 çorba kaşığı fitre kahve (kağıt filtre için çekilen)
5-6 adet buz

Yaz aylarının serinleten keyfi: Soğuk kahve! İşte soğuk kahve tarifi ve malzemeleri...

SOĞUK FİLTRE KAHVE TARİFİ

Kağıt filtreyi ıslatın ve hazneye yerleştirin. Ardından çekilmiş kahveyi hemen üzerine ekleyin. 4 su bardağı suyu su haznesine boşalttın ve sonrasında makineyi çalıştırın.

Kahveyi demleninceye dek bekleyin, demlendiğinde shaker veya bir kavanozun içine kahveyi alın. Kahvenin ağzına kadar buz ilavesi yaptıktan sonra bir güzel çalkalayın. Kahveniz hazır. Afiyet olsun...

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