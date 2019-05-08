Yaz gribi nedir? Yaz gribi belirtileri nelerdir, nasıl geçer?

Polenler nedeniyle alerjik astım hastalarını uyaran Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar, saman nezlesi olarak bilinen alerjik rinitin soğuk algınlığı ile karıştırılmaması gerektiğini belirtiyor.

Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte pek çok hava akımı ve hava hareketinin kesişiminde bulunan ülkemizde, polen ve alerji mevsimi de başladı. Yaşam kalitesini düşüren, iş ve sosyal hayatı etkileyen yaz gribi vakalarında artış gözleniyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar, alerji ile ilgili bilgiler verdi:

“Alerji, vücudun normalde tepki vermemesi gereken maddelere aşırı reaksiyon vermesi ve hassasiyeti olarak tanımlanabilir. Teorik olarak her mevsimde görülebilir ama bahar ayları ile birlikte ağaçların, bitkilerin canlanması ve çoğalmak için polenlerini havaya dağıtmaları; bu dönemde alerjik hastalıkları artırır.”

BURUN İLTİHABINA YOL AÇABİLİR

“Alerjiye neden olan maddelerin (alerjen), burun mukozasına temas etmesi sonrasında ortaya çıkan akıntı, burun ve gözlerde kaşıntı, hapşırma, boğaz kaşıntısı gibi şikayetlere seyreden rahatsızlığa ‘alerjik nezle’ adı verilir” diyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar, “Alerji, nedeni havada bulunan ve solunumla buruna giren parçacıklara karşı gelişen anormal reaksiyondur. Alerjik nezle ile eş anlamlı olarak saman nezlesi, yaz gribi ve alerjik rinit (burun iltihabı) terimleri de kullanılır. Saman nezlesi ile soğuk algınlığının birbirine karıştırılmaması gereklidir” dedi.