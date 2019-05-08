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Yaz gribi nedir? Yaz gribi belirtileri nelerdir, nasıl geçer?

bahar.aydin bahar.aydin
SAĞLIK  | 08.05.2019 09:25 | Son Güncelleme

Her yıl bu zamanlarda halsizlik, gözlerde yanma, burun akıntısı ile karşılaşıyorsanız dikkat! Havanın ısındığı, doğanın canlandığı, güneşin yüzünü gösterdiği bu aylar alerjinin de habercisi... Bahar alerjisi ya da saman nezlesi olarak bilinen alerjik rinit çoğu zaman soğuk algınlığı ile karşılaştırılabiliyor. Bu nedenle bahar alerjisi belirtileri ile ilgili bilgi sahibi olmak yaz gribi ile ilgili merak edilen diğer soruların da yanıtlanmasına yardımcı oluyor.

Yaz gribi nedir? Yaz gribi belirtileri nelerdir, nasıl geçer?

Polenler nedeniyle alerjik astım hastalarını uyaran Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar, saman nezlesi olarak bilinen alerjik rinitin soğuk algınlığı ile karıştırılmaması gerektiğini belirtiyor.

Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte pek çok hava akımı ve hava hareketinin kesişiminde bulunan ülkemizde, polen ve alerji mevsimi de başladı. Yaşam kalitesini düşüren, iş ve sosyal hayatı etkileyen yaz gribi vakalarında artış gözleniyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar, alerji ile ilgili bilgiler verdi:

“Alerji, vücudun normalde tepki vermemesi gereken maddelere aşırı reaksiyon vermesi ve hassasiyeti olarak tanımlanabilir. Teorik olarak her mevsimde görülebilir ama bahar ayları ile birlikte ağaçların, bitkilerin canlanması ve çoğalmak için polenlerini havaya dağıtmaları; bu dönemde alerjik hastalıkları artırır.”

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BURUN İLTİHABINA YOL AÇABİLİR

“Alerjiye neden olan maddelerin (alerjen), burun mukozasına temas etmesi sonrasında ortaya çıkan akıntı, burun ve gözlerde kaşıntı, hapşırma, boğaz kaşıntısı gibi şikayetlere seyreden rahatsızlığa ‘alerjik nezle’ adı verilir” diyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar, “Alerji, nedeni havada bulunan ve solunumla buruna giren parçacıklara karşı gelişen anormal reaksiyondur. Alerjik nezle ile eş anlamlı olarak saman nezlesi, yaz gribi ve alerjik rinit (burun iltihabı) terimleri de kullanılır. Saman nezlesi ile soğuk algınlığının birbirine karıştırılmaması gereklidir” dedi.

GÖZLERİ DE ETKİLİYOR

Dr. Denizhan Dizdar, “Burun, alerjik şikayetlerin ortaya çıktığı en önemli organlardan biridir. Burun içindeki konka dediğimiz etler, alerji nedeniyle olması gerekenden fazla şişer. Çocuğunuz sürekli burnunun ucunu kaşıyor, avuç içiyle burun ucunu siliyor (alerji selamı), gözlerini ovuşturuyor, hapşırıyorsa; alerji akla gelmelidir.”

BAZEN YİYECEKLER DE TETİKLEYEBİLİR

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar, “Burnu etkileyen alerjik maddeler daha çok solunan havadaki alerjenlerdir. Bazen yiyeceklere karşı olan alerjiler de burnu ve solunum yollarını etkileyebilir. Alerjide en etkili tedavi, alerjik olunan maddeden uzak durmaktır. Fakat bu her zaman mümkün değildir. Böyle durumlarda, antihistaminik, dekonjestan, kortizon türü ilaç veya aşı tedavisi gerekebilir” diyor.

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Anahtar Kelimeler:
yaz gribi polen alerjisi

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