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Yaz için vazgeçilmez içecek! Üstelik hafızayı güçlendiriyor…

24.05.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazın içilecek soğuk içecekler aranıyor. Soğuk içecekler arasında genellikle ev yapımı limonata tercih ediliyor. Ancak klasik tercihlerden sıkıldıysanız aşağıda yer alan tarif tam size göre. Bu mevsimde açan mor salkımlardan leziz yaz içeceği yapabilirsiniz. Bu içecek tarifi hem çok lezzetli hem de sağlık için oldukça faydalı.

Yaz için vazgeçilmez içecek! Üstelik hafızayı güçlendiriyor…

Yaz aylarında hangi sağlıklı içeceği yapsam diye düşünüyorsanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Bu mevsimlerde açan mor salkımlar görünüş olarak çok güzel görünüyor. Bunların sadece görsel olarak güzel göründüğünü düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Mor salkımları kullanarak yapacağınız yaz içeceği strese, depresyona iyi geliyor ve hafızayı güçlendiriyor. Prof. Dr. Oğuz Özyaral oldukça sağlıklı ve şekersiz olan mor salkımlı yaz içeceği tarifi verdi.

MOR SALKIMLI İÇECEK TARİFİ

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15 dal taze mor salkımın taç yapraklarını ayırın ve üzerine 6 bardak su ekleyin. Elle ovarak ezin, içine 1 adet çubuk tarçın ve 5 diş karanfil koyun. Üzerini örtüp 6 saat dinlendirin. Elde ettiğiniz süzüntüye 1,5 tatlı kaşığı limon tuzu ile 1/2 limonun suyunu ekleyip karıştırın. Bu arada mor salkımlı buz çubukları da hazırlayabilirsiniz. Tüketirken bal ekleyebilirsiniz. Limon tuzu tercihen kullanılabilir.

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