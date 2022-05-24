Yaz için vazgeçilmez içecek! Üstelik hafızayı güçlendiriyor…

Yaz aylarında hangi sağlıklı içeceği yapsam diye düşünüyorsanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Bu mevsimlerde açan mor salkımlar görünüş olarak çok güzel görünüyor. Bunların sadece görsel olarak güzel göründüğünü düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Mor salkımları kullanarak yapacağınız yaz içeceği strese, depresyona iyi geliyor ve hafızayı güçlendiriyor. Prof. Dr. Oğuz Özyaral oldukça sağlıklı ve şekersiz olan mor salkımlı yaz içeceği tarifi verdi.

MOR SALKIMLI İÇECEK TARİFİ

15 dal taze mor salkımın taç yapraklarını ayırın ve üzerine 6 bardak su ekleyin. Elle ovarak ezin, içine 1 adet çubuk tarçın ve 5 diş karanfil koyun. Üzerini örtüp 6 saat dinlendirin. Elde ettiğiniz süzüntüye 1,5 tatlı kaşığı limon tuzu ile 1/2 limonun suyunu ekleyip karıştırın. Bu arada mor salkımlı buz çubukları da hazırlayabilirsiniz. Tüketirken bal ekleyebilirsiniz. Limon tuzu tercihen kullanılabilir.



