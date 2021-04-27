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Yaz-kış dinmeyen rüzgar vatandaşların ilgi odağı oldu

Seray Üstün Seray Üstün
27.04.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da bulunan Nene Hatun kırsalında yaz-kış dinmeyen rüzgar, vatandaşların ilgi odağı oldu. Rüzgarın dinmediği bölge olarak da bilinen Nene Hatun kırsalını gezen bazı vatandaşlar, bu bölgeye rüzgar türbini kurulmasını talep etti.

Yaz-kış dinmeyen rüzgar vatandaşların ilgi odağı oldu

Erzurum-Ağrı Karayolu üzerinde bulunan ve tarihi öneme sahip olan Nene Hatun Mahallesi kırsalında, yaz-kış fark etmeksizin rüzgar hiç dinmiyor. Çevresinde birçok tarihi alan bulunduran ve vatandaşların ilgi odağı olan nene hatun kırsalında, durmaksızın şiddetli rüzgarlar esiyor.

ARAÇLAR BİLE SALLANIYOR

Şiddetli rüzgarların hiç eksik olmadığı bu bölgeye ise gezmek amacıyla gelen bazı vatandaşlar, araçlarının rüzgardan sallandığını ifade ediyor.

RÜZGAR TÜRBİNİ KURULMALI

Bu alanı sıklıkla ziyaret ettiklerini de belirten vatandaşlar, bölgeye rüzgar türbini kurulursa Erzurum’un elektriksel açıdan kalkınabileceğini de vurguluyor.

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Nene Hatun kırsalının sürekli rüzgarlı olduğunu ve bu alana kurulabilecek rüzgar türbinlerinin kente katkılı olabileceğini belirten vatandaşlar, “Şu an Nene Hatun kırsalındayız. Burası Erzurum’un tarihi açısından da çok önemli bir yere sahip. Biz bu bölgeye tabyaları görmek için geliyoruz. Buradan geçerken aracımız rüzgarın şiddetinden sallanıyor. Bu alan şuanda olduğu gibi sürekli rüzgarlı oluyor. Rüzgarın dinmediği Nene Hatun kırsalının Erzurum için değerlendirilmesini istiyoruz. Şiddetli rüzgarların estiği bu alana rüzgar türbinleri kurulursa Erzurum elektrik açısından da kalkınabilir. Yetkililerin bu bölgeyi incelemesini talep ediyoruz” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Erzurum
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