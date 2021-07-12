Yaz neşesi TikTok YazFest ile geliyor

Yazın pozitif enerjisinden ilham alan TikTok YazFest 2021 moda, güzellik, DIY (Kendin Yap), yemek, eğitim ve müzik gibi birçok alanda eğlenceli ve yaratıcı içerikler sunacak. TikTok, milyonlarca içerik üreticisi ve özgün video içerikleriyle yaz mevsiminin tüm neşesini dijital dünyaya taşıyacak. Yaratıcı ve özgün içerikler, #YazRengi #YazGünlüğü #BayramHavası #YazŞarkıları etiketleriyle paylaşılacak. 9 Temmuz’da başlayacak olan ilk etkinlik #YazRengi etiketiyle kullanıcılarla buluşacak. Bu etkinliğin ana teması moda ve güzellik olacak. Yaz renklerinin temel alınacağı etkinlik All Magazine ile ortaklaşa yürütülecek.

Açık mavi, sarı, pembe ve yeşilin farklı renk tonlarının kullanılacağı etkinlikte görsel materyallerde bu tonlar baz alınacak ve proje için birbirinden farklı müzik ve teknikler kullanıcının beğenisine sunulacak.

All Magazine TikTok'un uygulama içerisinde yer verip, kullanıcılarını yönlendirebileceği 2021 yaz trendleri hakkında bir rapor hazırlayacak. #YazRengi etiketi altında moda editörleri tarafından oluşturulmuş olan videolar da paylaşılacak.

16 Temmuz’da #YazGünlüğü etiketiyle başlayacak olan etkinliğin odağında ise günlük yaşama ilişkin püf noktalar yer alacak. İçerik üreticileri, bu etiketin altında yaz mevsimine uygun lezzetli ve fit yemek tarifleri, form korumak için egzersiz ve beslenme önerileri ve DIY (kendin yap) konulu içerikler üretecekler.

TÜRK KIZILAY’DAN YAZFEST’E DESTEK

YazFest’e Türk Kızılay da video paylaşımlarıyla destek verecek. Videolar Kovid-19’a karşı yaz döneminde ve yaz seyahatlerinde alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilendirici nitelikte olacak. #YazGünlüğü etiketiyle paylaşılacak videoda maske, sosyal mesafe ve hijyen gibi önlemlerden bahsedilirken, #BaharHavası etiketiyle paylaşılacak diğer videoda seyahat tedbirlerine ilişkin tavsiyelerde bulunulacak.

19 Temmuz itibariyle de TikTok’ta #BayramHavası esecek! Aile sıcaklığı, nostalji, bayram merasimlerine ilişkin içimizi ısıtacak ve bize sevdiklerimizle olmanın değerini hatırlatacak vloglar bu etiketin altında toplanacak.

30 Temmuz’da ise festival #YazŞarkıları etiketiyle yeni bir havaya bürünecek. Yazın vazgeçilmezi olan kıpır kıpır ve bizi adeta dansa davet eden hareketli şarkılar, bu etiketin altında bir araya gelecek. Öte yandan içerik üreticileri seslendirdikleri şarkılar ve çaldıkları enstrümanlarla yaz coşkuşunu TikTok’a getirecek. Bu etkinliğe bazı sürpriz ünlüler de kendi şarkılarıyla destek verecek. TikTok, YazFest ile yaz neşesini doruklara çıkaracak.

TİKTOK NEDİR? NASIL KULLANILIR?

TikTok önde gelen kısa video uygulamasıdır. İnsanların hayatlarına ilham vermeyi ve zenginleştirmeyi misyon edinen TikTok, dünya üzerindeki herkesin videolar aracılığıyla tutkularını paylaşabilmesi ve yaratıcılığını ortaya çıkarabilmesine uygun pozitif bir uygulama deneyimi sunar. TikTok’un Los Angeles, New York, Londra, Paris, Berlin, Dubai, Mumbai, Singapur, Jakarta, Seoul ve Tokyo'da global ofisleri mevcuttur.



