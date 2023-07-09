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Yaz Şarkısı'nın Kemal'i Mustafa Mert Koç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mustafa Mert Koç'un oynadığı diziler

09.07.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz Şarkısı dizisinde Kemal karakterini canlandıran Mustafa Mert Koç vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü oyuncu dizide Nilsu Berfin Aktaş ve Efekan Can ile bnaşrolleri paylaşıyor. Dizinin çekimleri hem Rize hem de İstanbul'da gerçekleştirildi. Peki, Mustafa Mert Koç kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Yaz Şarkısı'nın Kemal'i Mustafa Mert Koç'un oynadığı diziler...

Mustafa Mert Koç, Yaz Şarkısı dizisinde Kemal karakteri ile izleyici karşısına çıkacak. Doğa Can Anafarta'nın yönetmen koltuğuna oturduğu Yaz Şarkısı dizisinin senaryosunu Ramazan Demirli, Zafer Özer Çetinel ve Görkem Tüzün kaleme aldı. Yaz Şarkısı bu akşam saat 20.00'de ilk bölümü ile ekrana gelecek. Mustafa Mert Koç dizinin ilk bölümü öncesi vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. İşte Yaz Şarkısı'nın Kemal'i Mustafa Mert Koç hakkında merak edilenler...

MUSTAFA MERT KOÇ KİMDİR?

Mustafa Mert Koç 14 Mayıs 1994 yılında Ankara’da doğdu.

Mustafa Mert Koç özel bir üniversitenin Siyaset Bilgisi Fakültesinden mezun oldu. Amerika’da ve Türkiye’de özel olarak oyuncu koçlarından eğitim aldı. 'Yeter' adlı dizide canlandırdığı ‘’Mert’’ karakteriyle oyunculuk kariyerine başlayan Mustafa Mert Koç çok sayıda dizide rol aldı.

YAZ ŞARKISI'NIN KEMAL'İ MUSTAFA MERT KOÇ'UN OYNADIĞI DİZİLER

Mustafa Mert Koç'un oynadığı diziler:

Bir Peri Masalı / Zafer Köksal / 2022
Benim Adım Melek / Ömer Sirhan / 2019-2021
Şahin Tepesi / Cem Özden / 2018
Hayat Bazen Tatlıdır / Onur / 2016-2017
Yeter / Mert / 2015-2016

Mustafa Mert Koç'un oynadığı filmler:

Organik Aşk / Bülent / 2018
Ketenpere / Trafik Polisi / 2017
Kolpaçino 3. Devre / Mert / 2016

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