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Yaz Şarkısı'nın yıldızı Oya Başar'ın kızı Ayşe son hali ile şaşırttı! Meğer yakın zamanda final yapan dizinin yıldızıymış

09.07.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Oya Başar'ın yeni dizisi Yaz Şarkısı bu akşam görücüye çıkıyor. Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç ve Efekan Can'ın başrollerini paylaştığı dizide Emine Yıldırım karakterine hayat veren Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca son hali ile gündem oldu. Ayşe Kırca'nın Show TV'nin yakın zamanda final yapan dizisinde oynadığını duyanlar şaşırdı.

Yaz Şarkısı dizisinde Emine karakterini canlandıran Oya Başar şu sıralar izleyici karşısına çıkmanın heyecanını yaşıyor. Doğa Can Anafarta'nın yönetmen koltuğuna oturduğu, Ramazan Demirli, Zafer Özer Çetinel ve Görkem Tüzün'ün ise senaryosunu kaleme aldığı Yaz Şarkısı; okumak için geldiği İstanbul’da babasının hayaline tutunan ve o hayali annesinden gizlice gerçekleştirmeye çalışan Gülbeyaz'ın hikayesini anlatıyor.

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Oya Başar'ın 2015 yılında vefat eden eski eşi Levent Kırca'dan olan kızı Ayşe Kırca ise şimdilerde hem güzelliği hem de rol kabiliyetiyle adından söz ettiriyor.

Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe son haliyle şoke etti! Sevilen dizinin yıldızı çıktı

1985 yılında evlenip 2000 yılında boşanma kararı alan, sonrasında 2001 yılında tekrar dünyaevine giren ve 4 yılın ardından yeniden yollarını ayıran Oya Başar ve Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca'nın Carrie Pilby filminde garson bir genç kızı canlandırmıştı.

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OYA BAŞAR'IN KIZI GÜZELLİĞİ İLE GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ

Ayşe Kırca'nın Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Yeliz Öğretmen' karakterine hayat verdiğini duyanlar şaştı kaldı.

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Genç yıldız, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

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Ayşe Kırca güzelliğiyle görenleri adeta büyüledi.

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YAZ ŞARKISI KONUSU VE OYUNCULARI: FOX Tv'nin yeni dizisi Yaz Şarkısı konusu nedir, oyuncuları kimler?YAZ ŞARKISI KONUSU VE OYUNCULARI: FOX Tv'nin yeni dizisi Yaz Şarkısı konusu nedir, oyuncuları kimler?
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Levent Kırca Oya Başar ayşe kırca Oyuncu tuna karakteri

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