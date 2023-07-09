Yaz Şarkısı'nın yıldızı Oya Başar'ın kızı Ayşe son hali ile şaşırttı! Meğer yakın zamanda final yapan dizinin yıldızıymış

Yaz Şarkısı dizisinde Emine karakterini canlandıran Oya Başar şu sıralar izleyici karşısına çıkmanın heyecanını yaşıyor. Doğa Can Anafarta'nın yönetmen koltuğuna oturduğu, Ramazan Demirli, Zafer Özer Çetinel ve Görkem Tüzün'ün ise senaryosunu kaleme aldığı Yaz Şarkısı; okumak için geldiği İstanbul’da babasının hayaline tutunan ve o hayali annesinden gizlice gerçekleştirmeye çalışan Gülbeyaz'ın hikayesini anlatıyor.

Oya Başar'ın 2015 yılında vefat eden eski eşi Levent Kırca'dan olan kızı Ayşe Kırca ise şimdilerde hem güzelliği hem de rol kabiliyetiyle adından söz ettiriyor.

1985 yılında evlenip 2000 yılında boşanma kararı alan, sonrasında 2001 yılında tekrar dünyaevine giren ve 4 yılın ardından yeniden yollarını ayıran Oya Başar ve Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca'nın Carrie Pilby filminde garson bir genç kızı canlandırmıştı.

OYA BAŞAR'IN KIZI GÜZELLİĞİ İLE GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ

Ayşe Kırca'nın Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Yeliz Öğretmen' karakterine hayat verdiğini duyanlar şaştı kaldı.

Genç yıldız, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Ayşe Kırca güzelliğiyle görenleri adeta büyüledi.



