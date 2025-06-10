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Yaz sıcaklarına 'karlama': 1200 rakımlı dağların zirvesinden toplanıyor! Karlama geleneği 4 kuşaktır devam ediyor: "Serinlemenin tek yolu karlamadır"

Denizli’nin Buldan ilçesinde, 1200 rakımlı dağların zirvesinde zorlu bir emekle toplanan karlar, yaz sıcağında serinliğe dönüşüyor. Dört kuşaktır babadan oğula aktarılan karlama geleneği, 1150 rakımda kuyularda saklanan karların özel şerbetlerle buluşmasıyla eşsiz bir lezzete dönüşüyor. Kışın meşe yaprakları ve eğrelti otlarıyla örtülerek korunan kar yığınları, yazın tezgahlarda yerini alıyor.

Yaz sıcaklarına 'karlama': 1200 rakımlı dağların zirvesinden toplanıyor! Karlama geleneği 4 kuşaktır devam ediyor: "Serinlemenin tek yolu karlamadır"

Denizli'nin Buldan ilçesinde 1200 rakımlı dağların zirvesinde bin bir zahmetle toplanarak yığın yapılan karlar, yaz aylarında serinlemek isteyenler için tezgahlarda yerini aldı. Dağlardan gelen serinliğin özel şerbetiyle buluşmasıyla ortaya çıkan eşsiz lezzet hem ferahlatıyor hem de sağladığı kazançla satıcıların yüzünü güldürüyor. Yaz aylarının aranan tatlarından olan karlama, serinlemek isteyenlerin en çok tercih edilen lezzetler arasında bulunuyor.

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Farklı tattı ve aromasıyla yaz aylarının vazgeçilmezi olan karlama, kışın dağların yüksek rakımlarında bin bir zahmetle toplanılıyor. Daha sonra yığın halinde derin çukurlarda biriktirilen karların yaz sıcaklarına kadar muhafazası, üzeri meşe yaprakları ve eğrelti otlarıyla örtülerek sağlanıyor.

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Sıcakların kendini hissettirmesiyle birlikte özel hazırlanan şerbetlerle tatlandırılan karlama, tezgahlarda yerini alıyor. Yaz aylarının serinlemek amaçlı vazgeçilmez lezzeti olan Karlama Buldanlılar ve Buldan'a gelen misafirler tarafından yoğun ilgi görüyor.

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"VİŞNELİ, PORTAKALLI, BÖĞÜRTLENLİ VE PEKMEZLİ OLARAK SATIŞA SUNUYORUZ"

Kışın dağlardan topladıkları karı, kuyularda beklettiklerini ifade eden Ali Rıza Karacaoğlu, "Kuyulardaki karın üstünü gazal yaprakları ile örterek muhafaza ediyoruz. Yaz aylarında da karları keserek açtığımız tezgahımızda vişneli, portakallı, böğürtlenli ve pekmezli olarak satışa sunuyoruz. Buldan'ın meşhur karlamasını yemeğe herkesi bekliyoruz" dedi.

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"KAR DOĞAL, VİŞNE DE ORGANİK"

Buldan'ın yüksek dağlarından getirilen karın bambaşka bir tadı olduğunu kaydeden İbrahim Ertuğrul ise "Kar doğal olduğu gibi vişne de organik olunca harika bir lezzet oluyor. Bu lezzeti tatmak için tüm misafirlerimizi Buldan'a bekliyoruz" dedi.

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"YAZ AYLARINDA SERİNLEMENİN TEK YOLU KARLAMADIR"

Yazın gelmesiyle birlikte karlama özlemini giderdiğini belirten Yavuz Azgınoğlu da "Bu lezzet Buldan'a özgüdür. Yaz aylarında serinlemenin tek yolu karlamadır" dedi.

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(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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böğürtlen vişne Denizli Buldan kar yaz ayları
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