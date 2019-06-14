Yaz tatilinde obeziteye dikkat! Çocuk beslenmesi nasıl olmalı?

Sanılanın aksine yaz aylarında da, en az kış aylarında olduğu kadar kilo alınabildiğine dikkat çeken Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İsa Kaman, yaz tatilinde obezite başlangıcının önüne geçmek için yapılması gerekenleri anlattı.

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte birçok kişi kış aylarında aldığı kilolardan kurtulmanın yollarını arıyor. Ancak eğitim öğretim döneminin sonuna gelinirken yaklaşık üç aylık yaz tatiline giren öğrenciler ve öğretmenler için durum tam tersi olabiliyor. Çünkü tatil günlerinde tüm rutinleri aniden değişen bireylerde özellikle hareketsiz yaşam tarzı ve dengesiz beslenme sonucunda kilo artışı kaçınılmaz oluyor. Uzmanlara göre bu durum özellikle kilo almaya meyilli kişilerde obezite başlangıcının habercisi olabilir.

Yaz tatiline bolca eğlenme ve dinlenme hevesiyle girildiğine değinen Op. Dr. İsa Kaman, “Özellikle öğrencilerin tatil sürecini hareketsiz bir şekilde, saatlerce ekran karşısında kalarak geçirdiğini gözlemliyoruz. Buna bir de sağlıksız ve dengesiz beslenme davranışları eklendiğinde obezite başlangıcı olabiliyor.” açıklamasında bulundu.