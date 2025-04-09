Yaza Avrupa planları yapanlar dikkat! 'Son 25 yılın en kötüsü olacak' diyerek uyardı!

Avrupa hava sahasını yöneten Eurocontrol, bu yaz uçuş sayısında yüzde 5.2'lik bir artış beklediğini açıkladı. Bu artış nedeniyle son 25 yılın en 'rötarlı' uçuş senesi olması öngörülüyor.

"BİR FIRTINA YAŞIYORUZ"

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın derlemesine göre, Eurocontrol Hava Trafik Yönetimi Operasyonları Başkanı Steven Moore, bir web seminerinde yaptığı açıklamada geçen yıl haziran ve ağustos ayları arasında bir önceki yaza göre uçuşlarda yüzde 4.7 artış yaşandığını ancak gecikmelerin yüzde 47 oranında arttığını belirtti. Moore, bu yaz için öngörülen yüzde 5.2'lik artışın "kısıtlı bir ağda önemli bir zorluk" anlamına geldiğini ve "bu yazı gecikmesiz geçirmemizin mümkün olmadığını" söyledi.

İspanya'nın en büyük hava trafik kontrol hizmet sağlayıcısı Enaire'de hava sefer sistemleri koordinatörü olan Jesus Garcia ise "Öngörülemez ve değişken trafik akışıyla birlikte adeta mükemmel bir fırtına yaşıyoruz. COVID sonrası toparlanma eşit şekilde olmadı" dedi. Garcia, artan askeri faaliyetler ve uçuş kısıtlamaları gibi jeopoloitik gerilimlerle birlikte aşırı hava olaylarının da kapasiteyi zorladığını ifade etti. Sorunun tek bir nedene bağlı olmadığını, çok katmanlı bir kriz yaşandığını belirtti.