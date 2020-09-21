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Yazar Buket Uzuner, Netflix'in Atiye dizisine telif davası açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 22:31 | Son Güncelleme

Yazar Buket Uzuner, 2015'te yayınlanan Toprak romanındaki ana karakterlerin izinsiz bir şekilde kullanıldığı gerekçesiyle Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı.

Yazar Buket Uzuner, Netflix'in Atiye dizisine telif davası açtı

Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan başrollerini Beren Saat, Melisa Şenolsun, Metin Akdülger ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Atiye dizisine dava açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın gerekçesinde Uzuner’in ‘Tabiat Dörtlemesi’ olarak bilinen ‘Su’, ‘Toprak’, ‘Hava’, ‘Ateş’ adlı romanlarının hepsinde ana karakter olan ‘Defne Kaman’ ve anneannesi ‘Umay Nine’nin dizide izinsiz ve sözleşmesiz kullanıldığı belirtildi.

Yazar Buket Uzuner de bu davanın Türkiye’de yaygın olan edebi intihaller için bir örnek teşkil edeceğini ve bundan sonra fikir hırsızlığının zorlaşacağını umduğunu belirtti. Buket Uzuner davasının kişisel olmadığını ve tüm edebiyatçıların emeklerine sahip çıkmak için harekete geçtiğini belirterek, bu davanın Türkiye’de yaygın olan edebi intihaller için bir örnek teşkil edeceğini ve bundan sonra fikir hırsızlığının zorlaşacağını umduğunu belirtti.

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“FİKRİ BİR İHLAL”

Uzuner’in avukatı söz konusu olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bilindiği gibi bir roman ve senaryonun temeli onun ana karakterleridir ve olayların akışı yoğunluklu olarak ana karakterlerin belirlediği bir yolda gelişir. Bu gerek edebiyatçılar gerek senaryo, film ve dizi sektöründe çok bilinen bir teknik konudur. ‘Atiye' dizisinin senaryosu, Buket Uzuner'in ‘Defne Kaman'ın Maceraları – Toprak' romanının ana karakterleri üzerine farklı adla kurulduğu ‘Atiye' dizisi, yazarın ‘Su',
‘Atiye' dizisi senaryosundan Buket Uzuner'den izinsiz ve habersiz alınan (arkeolog, anne, kız kardeş gibi) ana ve yan karakterler (bunların adları değiştirilmiş) olayın örgüsü ve gidişatı çıkarıldığında geriye ‘Atiye' diye bir dizi kalmamaktadır. Burada açık ve net bir intihalden ziyade Buket Uzuner'in sevilen romanının ustaca değiştirilerek işlenmesi ve bundan bir senaryo çıkarılması söz konusudur. Buna rağmen yapımcılar kamuoyunu yanıltmamışlar ve kamuoyu bu dizinin ‘Toprak' romanı ve dört elementin karakterleri ve konusunun değiştirilerek işlenmesi olduğu farkına varmış ve bunu sosyal medyada dile getirmiştir.”

DAHA ÖNCE DE DAVA AÇILDI

Daha önce Atiye’ye yazar Şengül Boybaş da dava açmıştı. Boybaş, “Dünyanın Uyanışı” adlı romanından esinlenilerek çekilen dizinin ön jeneriğinde, fragman, afiş gibi tanıtımlarında eserine ve ismine yer verilmediğini iddia etmişti.

Netflix’ten ya da OG Prodüksiyon’dan ise henüz konuya ilişkin açıklama gelmedi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
O zaman hiç bir filmde anneanne torun kız kardeş anne yan yana gelmemeli ve buna epik kavramlar eklenmemeli öyle mi? Telif davası için yeterliyse çok ilginç.
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