Yazın en sağlıklı tatlısı evde yapılan dondurma

Yaz sıcaklarında birçok kişi serinlemek için dondurmayı tercih ediyor. Ancak uzmanlar, sevilerek tüketilen dondurmaların sanıldığı kadar masum olmadığı yönünde uyarılarda bulunuyor. Özellikle paketli ürünlerin tüketimi zararlı olabilecek seviyeye ulaşırken, gerçek salep ve sütten yapılan dondurmalar tavsiye ediliyor. Şerbetli tatlılarla kıyaslandığında dondurma, süt içeriği ve kalorisinden dolayı daha masum dursa da paketli dondurmalardaki ekstra şekerlemeler, kremalar ve koruyucu maddelere dikkat çeken Diyetisyen Öznur Selek, en sağlıklı dondurmanın evde yapılanlar olduğunu söyladi.

Paketli dondurmaların içeriklerindeki katkı maddeleri nedeniyle baklava gibi şerbetli tatlılarla yarıştığını ifade eden Selek, “Dondurma masum gibi gözüküyor ancak şu an paketli dondurmaların içerisine katılan ekstra şekerlemeler, kremalar, yağlar ve soslar maalesef şeker içeriği olarak şerbetli tatlılarla yarışıyor. Dolayısıyla paketli dondurmaların da tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle çocuklarda bu tüketime daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki bir dilim baklavanın şeker ve karbonhidrat miktarı dondurmaya göre daha yüksek. Ayrıca dondurma içerisindeki sütten dolayı kalsiyum, potasyum ve fosfor içeriği yüksek bir besin. Dolayısıyla dondurmayı öneriyoruz ama eğer gerçek şeker, salep ve sütten yapıldığına inanıyorsak. Burada herkese tavsiyem yine gerçek sütten ve salepten yapıldığına inandığınız dondurmaları her gün olmamak koşuluyla iki top şeklinde tüketmek olacaktır” şeklinde konuştu.