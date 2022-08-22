Yazın favori içeceği: Churcill (Çörçil) tarifi! Churcill nasıl yapılır?

Limonata kadar serinleten ama yapımı çok daha kolay olan ve mideyi rahatlatan içecek arıyorsanız doğru yerdesiniz! Soda ile hazırlanan churcill (Çörçil) hem hazımsızlığı gideriyor hem de ferahlamanızı sağlıyor. Yapımı oldukça kolay olan bu içeceği mutlaka denemeniz gerekiyor. Churcill çok az malzeme ile hazırlanıyor.

CHURCİLL TARİFİ

Malzemeler

½ su bardağı limon suyu

½ adet limon

1 çay kaşığı tuz (parmak ucuyla alıp çok çok az kullanıyoruz)

1 adet soda

Yapılışı

Yarım su bardağı limon suyunu uzun bir bardağın içine aktarın.

Yarım limondan 2-3 dilim kesin ve içine ekleyin.

Sodayı içine boşaltın.

Yarım çay kaşığından az tuzu ekleyin.

Soğuk içeceğiniz hazır.

AFİYET OLSUN!



