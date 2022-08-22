YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Yazın favori içeceği: Churcill (Çörçil) tarifi! Churcill nasıl yapılır?

Yazın favori içeceği: Churcill (Çörçil) tarifi! Churcill nasıl yapılır?

22.08.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bunaltıcı yaz sıcaklarında ferahlatan içecek arayanların ilk tercihleri arasında yer alan Churcill sevilerek tüketiliyor. Oldukça serinleten Churcill’i hep kafelerde içiyorsanız bir de evde denemeniz gerekiyor. Churcill nasıl yapılır? Diye merak ediyorsanız bu haberi okuyabilirsiniz.

Yazın favori içeceği: Churcill (Çörçil) tarifi! Churcill nasıl yapılır?

Limonata kadar serinleten ama yapımı çok daha kolay olan ve mideyi rahatlatan içecek arıyorsanız doğru yerdesiniz! Soda ile hazırlanan churcill (Çörçil) hem hazımsızlığı gideriyor hem de ferahlamanızı sağlıyor. Yapımı oldukça kolay olan bu içeceği mutlaka denemeniz gerekiyor. Churcill çok az malzeme ile hazırlanıyor.

CHURCİLL TARİFİ

Malzemeler

  • ½ su bardağı limon suyu
  • ½ adet limon
  • 1 çay kaşığı tuz (parmak ucuyla alıp çok çok az kullanıyoruz)
  • 1 adet soda

Yapılışı

  • Yarım su bardağı limon suyunu uzun bir bardağın içine aktarın.
  • Yarım limondan 2-3 dilim kesin ve içine ekleyin.
  • Sodayı içine boşaltın.
  • Yarım çay kaşığından az tuzu ekleyin.
  • Soğuk içeceğiniz hazır.

AFİYET OLSUN!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dışarıdan almayın! Evde mayonez tarifiDışarıdan almayın! Evde mayonez tarifi
Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibiMide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
Anahtar Kelimeler:
limon soda tarifi çörçil malzemeler nasıl yapılır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

8 yıl sonra aradığı aşkı bulduğu iddia edilmişti! Jet yanıt...

8 yıl sonra aradığı aşkı bulduğu iddia edilmişti! Jet yanıt...

Simge'nin seksi klibi engellenmeye çalışıldı! 100 erkek arasından seçmişti

Simge'nin seksi klibi engellenmeye çalışıldı! 100 erkek arasından seçmişti

Murat Övüç'ten oğluyla ilgili olay itiraf! Apar topar sildi

Murat Övüç'ten oğluyla ilgili olay itiraf! Apar topar sildi

MasterChef çiğ börek tarifi: Yağ çekmeyen çiğ börek nasıl yapılır?

MasterChef çiğ börek tarifi: Yağ çekmeyen çiğ börek nasıl yapılır?

Kremalı tadında: Hazır kremasız makarna tarifi

Kremalı tadında: Hazır kremasız makarna tarifi

Dışarıdan almayın! Evde mayonez tarifi

Dışarıdan almayın! Evde mayonez tarifi

İlginizi Çekebilir

Onlar da sevgilileri de evli! “Haftada bir eşler değişiyor”

Onlar da sevgilileri de evli! “Haftada bir eşler değişiyor”

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Rüyasında büyük ikramiyeni kazanan numaralarını gördü

Rüyasında büyük ikramiyeni kazanan numaralarını gördü

Küçücük ihmal sonu oluyordu! Ölümden böyle kurtuldu

Küçücük ihmal sonu oluyordu! Ölümden böyle kurtuldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.