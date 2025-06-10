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Yazın yıldızı: Karpuzla yapabileceğiniz 5 nefis tarif! Sofranızda fark yaratın: Misafirleriniz sunum fikirlerinizi çok beğenecek!

Yaz mevsimi denince akla gelen ilk lezzetlerden biri şüphesiz karpuz. Serinletici, sulu ve tatlı yapısıyla yaz sofralarının vazgeçilmezi olan karpuz, sadece dilim dilim yenmekle kalmıyor, aynı zamanda yaratıcı tariflerle mutfakta da parlıyor. Pazar tezgahlarını süsleyen bu mevsim harikasını değerlendirmek için işte karpuzla yapabileceğiniz 5 kolay ve lezzetli tarif. Hem ferahlatıcı hem de göze hitap eden bu tarifler, yaz davetlerinizde fark yaratacak. 5 nefis tarif haberimizde...

Yazın yıldızı: Karpuzla yapabileceğiniz 5 nefis tarif! Sofranızda fark yaratın: Misafirleriniz sunum fikirlerinizi çok beğenecek!
Sedef Karatay

Karpuz, %92’si su olan yapısıyla yazın nemli günlerinde vücudu nemlendiriyor. Aynı zamanda likopen ve C vitamini açısından zengin, düşük kalorili bir meyve. 2025 yazında yerel pazarlarda bolca bulunan karpuz, hem uygun fiyatlı hem de çok yönlü bir malzeme. Bu tariflerle karpuzu sadece meyve tabağında değil, salatadan içeceğe her yerde kullanabilirsiniz.

1. KARPUZLU FETA PEYNİRLİ SALATA

Yazın hafif ve fresh bir salata arıyorsanız, karpuz ve feta peynirinin uyumu tam size göre. Tatlı ve tuzlunun mükemmel dengesi.

Malzemeler:

  • 2 su bardağı küp doğranmış karpuz
  • 100 gr feta peyniri (küp doğranmış)
  • 1 avuç taze nane yaprağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı balsamik sirke

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Yapılışı: Karpuz ve feta peynirini bir kasede karıştırın. Üzerine nane yapraklarını ekleyin. Zeytinyağı ve balsamik sirkeyi gezdirip hafifçe harmanlayın. Soğuk servis yapın. Bu salata, yaz akşamı barbekülerinin yıldızı olacak.

Püf nokta: Daha yoğun bir lezzet için roka veya ıspanak ekleyebilirsiniz.

2. KARPUZLU SMOOTHİE BOWL

Kahvaltıda ya da ara öğünde serinletici bir seçenek mi arıyorsunuz? Karpuzlu smoothie bowl hem sağlıklı hem de Instagram’lık!

Malzemeler:

  • 1 su bardağı donmuş karpuz (küp doğranmış)
  • 1 muz (dondurulmuş)
  • 1/2 su bardağı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı chia tohumu

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Üzeri için: Granola, taze meyve dilimleri

Yapılışı: Karpuz, muz ve yoğurdu blender’da pürüzsüz olana kadar çekin. Karışımı bir kaseye alın, üzerine chia tohumu, granola ve meyve dilimleri ekleyin. Hemen servis yapın.

Püf Nokta: Karpuzu önceden dondurmak, smoothie’nin kıvamını kremsi yapar.

3. KARPUZ GAZPACHO

Geleneksel soğuk çorba gazpacho’ya karpuzla modern bir dokunuş! Bu tarif, yaz sıcağında ferahlatıcı bir başlangıç sunuyor.
Malzemeler:

  • 3 su bardağı karpuz (çekirdeksiz, küp doğranmış)
  • 1 salatalık (soyulmuş)
  • 1 kırmızı biber
  • 1 küçük kırmızı soğan
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • Tuz, karabiber

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Yapılışı: Tüm malzemeleri blender’da pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Buzdolabında 1 saat soğutun. Servis yaparken nane yaprağıyla süsleyin.

Püf Nokta: Daha yoğun bir tat için bir diş sarımsak ekleyebilirsiniz.

4. KARPUZLU MOJİTO (ALKOLSÜZ)

Yaz partilerinde serinletici bir içecek mi lazım? Karpuzlu mojito, ferahlatıcı ve yapımı kolay bir seçenek.
Malzemeler:

  • 1 su bardağı karpuz suyu (karpuzu blend edip süzün)
  • 1/2 limonun suyu
  • 1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı)
  • 10 taze nane yaprağı
  • Soda
  • Buz

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Yapılışı: Bir bardakta nane yapraklarını ve limonu hafifçe ezin. Karpuz suyu ve balı ekleyin, karıştırın. Buzu doldurun ve üzerine soda ekleyin. Nane yaprağıyla süsleyerek servis yapın.

5. KARPUZLU DONDURMA

Evde kolayca yapabileceğiniz bu karpuzlu dondurma, hem çocuklar hem yetişkinler için yazın favorisi olacak.
Malzemeler:

  • 4 su bardağı karpuz (çekirdeksiz, küp doğranmış)
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 2 yemek kaşığı bal veya şeker (isteğe bağlı)

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Yapılışı: Karpuzu blender’da püre haline getirin. Limon suyu ve balı ekleyip karıştırın. Karışımı dondurma kalıplarına dökün ve 4-6 saat dondurun. Servis öncesi kalıpları ılık suda 10 saniye bekletip çıkarın.

Püf nokta: Daha kremamsı bir doku için 1/2su bardağı yoğurt ekleyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

Siz bu tariflerden hangisini deneyeceksiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın ve yaz sofralarınıza karpuzun ferahlığını taşıyın! Daha fazla mevsimsel tarif için takipte kalın.

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Anahtar Kelimeler:
karpuz tarif defteri yaz ayları
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