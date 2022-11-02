YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları nasıl sorgulanır? Gözler ÖSYM'de...

YDS/2 sonuçları sorgulamaları hız kazandı. YDS/2 sınavına giren adaylar sınav sonuçlarını araştırıyor. Peki YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları nasıl sorgulanır? YDS/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. İşte merak edilenler...

YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS/2 sonuçları 8 Kasım 2022'de belli olacak.

YDS/2 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YDS/2 sonuçları sorgulamaları ÖSYM'den yapılacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin, 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden sorgulanacak. Sonuçlarla ilgili öğrencilerin evlerine herhangi bi belge gönderilmeyecek.

YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'luk kısmı, sınavdan kısa bir süre sonra yayımlandı. Belgelere erişim sağlamak için ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,24038/2022-yds2-temel-soru-kitapciklarinin-yayimlanmasi--10.html' adresine tıklayınız.



