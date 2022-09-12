Yedikçe yiyeceksiniz: Tam kıvamında kısır tarifi! Kısır nasıl yapılır?

Poğaçanın, açmanın, kekin yanına mutlaka bir salata yapılması gerekiyor. Bu salata için en uygun tercih de kısır oluyor. Kısırın içerisine giren malzemeler yörelere göre değişiklik gösteriyor. Biz size klasik kısır tarifini verdik. Siz kendi zevkinize göre kısırın içerisindeki malzemeleri ekleyip çıkarabilirsiniz.

KISIR TARİFİ

Malzemeler

6 çay bardağı kısırlık bulgur (köftelik bulgur)

5 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı tepeleme biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Domates (yaz domatesi küçük küçük doğranarak eklenebilir, kışın yerine domates salçası ekliyoruz)

1 demet maydanoz

6 dal yeşil soğan

6-7 yaprak taze nane

7-8 yaprak marul

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

1 limon suyu

Yarım çay bardağı nar ekşisi

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yapılışı

6 çay bardağı kısırlık bulgur derince bir kaba alınır.

Üzerine 1 tepeleme yemek kaşığı biber salçası eklenerek kaşığın arkasıyla salça bulgura yedirilir. 1 yemek kaşığı domates salçası eklenerek aynı şekilde karıştırılır. Dilerseniz salçaları aynı anda ekleyip yedirebilirsiniz.

Üzerine 5 su bardağı kadar sıcak su dökülerek üzerine kapak kapatılır ve yumuşamaya bırakılır.

Bu arada yeşillikler doğranır. Suyu çekip yumuşayan bulgura doğradığımız maydanoz, yeşil soğan, taze nane ve marul eklenir.

Yazın küçük küçük doğrayarak domates de ekleyebilirsiniz.

Kısırı karıştırdıktan sonra 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı nar ekşisi, 1 limon suyu, varsa biraz kimyon eklenebilir, yarım çay bardağı zeytinyağını da eklenerek iyice karıştırılır.

Kısır servis tabağına alınır. İsteğe göre turşu, salatalık, domates ile süsleyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

