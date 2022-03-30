Yedinci Hayat filminin konusu nedir? Yedinci Hayat oyuncuları kimlerdir? Yedinci Hayat nerede çekildi? Yedinci Hayat ne anlatıyor?

Yedinci Hayat filmi distopya dünyasının en beğenilen yapımları arasında yer alıyor. İzleyiciyi anında saran havası ile Yedinci Hayat filmi daha ilk saniyeden farkını ortaya koyuyor. İngilizcesi What Happened to Monday olan Yedinci Hayat filminin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak edenler olabilir. İşte Yedinci Hayat filminin distopik konusu ve başarılı oyuncu kadrosuna dair detaylar...

YEDİNCİ HAYAT KONUSU NEDİR?

Dünyandaki hızlı artan nüfus sebebiyle yeni bir yasa çıkarılıyor. Bu yasa nedeniyle bütün aileler artık sadece birer çocuk sahibi olabileceklerdir. Ancak doğan yedizler bu yasayı alt üst ederler. Birbirinin birebir aynı olan bu yediz kız kardeşler hükümetin konuyla ilgilenen ve acımasız Nicolette Cayman tarafından yönetilen kolu Çocuk Tahsisi Bürosu'yla tehlikeli bir oyun oynamaktadır. Göze batmamak adına hepsi sanki aynı bir kişiymiş gibi davranırlar ve hepsi de tek bir kimlikle yaşarlar. Karen Settman adında tek bir kadın olarak haftanın her günü farklı bir kardeş dışarı çıkmaktadır. Ancak büyükbabaları tarafından haftanın 7 günü ile adlandırılan kardeşlerden birinin bir gün eve geri dönmemesi bütün planı bozacaktır.

YEDİNCİ HAYAT OYUNCULARI KİMLERDİR?

Noomi Rapace

Willem Dafoe

Glenn Close

Marwan Kenzari

Christian Rubeck

Pål Sverre Hagen

Tomiwa Edun

Cassie Clare

YEDİNCİ HAYAT FİLMİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Başrollerinde Noomi Rapace olan filmin ingilizce önceki adı what happened to monday'di. Filmin tamamı romanya'da çekilmiştir.

