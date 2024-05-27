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Yeğenim nasıl yazılır? Yeğenim mi yiğenim mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
26.05.2024 23:01
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İlk ve ikinci hecesinde e ünlü sesi bulunan yeğen kelimesi Türkçe'de -(i)m iyelik ekini alarak yaygın olarak kullanılır. Bu sözcüğünelik eki aldığı takdirde ilk hecesindeki ünlü i olarak değiştirilerek mi yoksa aynı şekilde bırakılarak mı kullanıldığı ise merak edilir. Dolayısıyla TDK kapsamında bulunan yeğen sözcüğünün doğru yazılışı ve tanımları üzerine detaylı bir şekilde açıklama yapılarak ardından bu ifadenin cümle içerisindeki kullanımı örneklendirilmelidir.

Yeğen kelimesi TDK kapsamında 3 ayrı anlamıyla tanımlanır. Bunlardan ilki birine göre kardeş çocuğu şeklindedir. Diğer ikisi ise yeğen kelimesinin mecaz anlamıyla ve ünlem olarak kullanıldığı bağlamlardaki anlamlarını temsil eder. Yeğen kelimesi büyük kişiler tarafından kendilerinden küçük olan bireylere hitap edilirken kullanıldığında ise genellikle iyelik eki de alır. Bu şekilde ortaya çıkan yeğenim sözcüğünün ilk hecesinde i ünlüsünün mü yoksa e harfinin mi olduğu ise pek çok kişi tarafından unutulur. Dolayısıyla yeğenim sözcüğünün yanlış bir şekilde yazılmaması adına bu kavramın TDK’ye göre nasıl kullanıldığı belirtilmelidir.

Yeğenim nasıl yazılır?

Yeğen kelimesi akrabalık ilişkilerini temsil eden ifadelerden biridir. Yeğen sözcüğü -(i)m iyelik ekiyle birlikte kullanıldığı zaman genellikle yakınlık ifade eder. Ancak bu kelimenin ek aldığı zaman nasıl yazılması gerektiği pek çok kişi tarafından karıştırılan bilgilerden biridir.

Yeğen sözcüğüne -(i)m sahiplik eki getirildiğinde ise bu kelimede ünlü daralması gibi herhangi bir ses olayı gerçekleşmez. Dolayısıyla yeğenim kelimesi Türkçe yazım kurallarına uygun olarak kullanılırken bu ifadenin kökünde yer alan ünlü sesler değiştirilmemelidir. Yani yeğenim kelimesinin kökü olan yeğen sözcüğündeki ilk ünlü harf e olarak kalmalıdır.

Bununla birlikte yeğenim kelimesinin bazı yörelerde şivelere göre farklı bir şekilde sesletildiği belirtilebilir. Bu sözcüğün özellikle yiğenim şeklinde sesletildiği yörelerin olmasından ötürü yanlış yazıldığı durumlara da rastlanabilir. Dolayısıyla “Yeğenim mi yiğenim mi?” sorusunun TDK tarafından onaylanan doğru yanıtı aşağıdaki gösterimlerle açıklanmalıdır:

  • Yeğenim (doğru yazılışı)
  • Yiğenim (yanlış yazılışı)

Yeğenim TDK tarafından onaylanan kullanımı nasıldır?

Yeğen kelimesi TDK güncel sözlüğü kapsamında isim türünde olduğu ve birine göre kardeş çocuğu anlamına geldiği görülen ifadelerdendir. Bu sözcüğün ikinci anlamı büyüklere göre tanıdık çocuk, genç iken yeğen kelimesi bu tanımıyla cümle içerisinde kullanıldığı zaman genellikle iyelik eki alır. Yine yeğen kelimesi ünlem olarak cümle içerisinde yer aldığı takdirde yaşlı kimselerin yaşı küçük olan kimseler için kullandığı seslenme sözü olarak görev görür.

Yeğenim doğru yazılışı da TDK kapsamındaki tanımları açıklanan bu isim sözcüğünün -(i)m iyelik eki almış hâline göre açıklanmalıdır. Yeğen kelimesine iyelik eki getirildiği zaman bu kelimenin kökü değişmez. İlk hecesinde mutlaka i sesinin yer alması gereken yeğenim sözcüğü bu şekilde kullanıldığı zaman genellikle yaşı büyük kişilerin kendilerinden küçük olan bireylere seslenirken kullandıkları söz olarak görev alır. Bu bağlamda doğru yeğenim yazımı üzerine inceleme yapılabilmesi için aşağıda sıralanan örnek cümlelere göz atılması önerilebilir:

  • Yeğenim önümüzdeki hafta bize gelip tatil günlerinin tadını çıkaracak.
  • Eğer işin yoksa bana bir uğrayıp şu yeni aldığım cep telefonunun nasıl kullanıldığını öğretir misin yeğenim?
  • Gençlik günlerimizde biz de en az sizin kadar enerjik insanlardık yeğenim.
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