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  4. Yeğeninin hastalık haberiyle yıkılmıştı! Hande Erçel'den duygusal kutlama

Yeğeninin hastalık haberiyle yıkılmıştı! Hande Erçel'den duygusal kutlama

18.12.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda hastalık haberiyle gündeme gelen minik yeğeni Aylin Mavi'nin yeni yaşını kutladı. Aylin Mavi'nin yeni yaşını, kutlarken "Ne zaman bana ihtiyaç duyarsan tam olarak baktığın yerde olacağım" ifadelerini kullandı.

Yeğeninin hastalık haberiyle yıkılmıştı! Hande Erçel'den duygusal kutlama

Güzel oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in minik kızı Aylin Mavi'den geçen aylarda üzücü haber gelmişti. Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin, kanser tedavisi gördüğü öğrenilmişti. Bu süreçte ablasını ve yeğenini yalnız bırakmayan oyuncu duygusal bir paylaşım yaptı.

Oyuncu Hande Erçel, fırsat buldukça bol bol vakit geçirdiği yeğeni Aylin Mavi'nin yeni yaşını, duygusal bir mesajla kutladı.

Ekran Alıntısı

Ünlü isim, Aylin Mavi ile pozuna kalp emojisiyle birlikte, "Özgür kız Mavi senin için nerede olmamı istersen, beni nerede görmek istersen, ne zaman bana ihtiyaç duyarsan tam olarak baktığın yerde olacağım. Her zaman. Seni seviyorum tetesi. Mavi üç yaşında" notunu düştü.


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