Yeğeninin hastalık haberiyle yıkılmıştı! Hande Erçel'den duygusal kutlama

Güzel oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in minik kızı Aylin Mavi'den geçen aylarda üzücü haber gelmişti. Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin, kanser tedavisi gördüğü öğrenilmişti. Bu süreçte ablasını ve yeğenini yalnız bırakmayan oyuncu duygusal bir paylaşım yaptı.

Oyuncu Hande Erçel, fırsat buldukça bol bol vakit geçirdiği yeğeni Aylin Mavi'nin yeni yaşını, duygusal bir mesajla kutladı.

Ünlü isim, Aylin Mavi ile pozuna kalp emojisiyle birlikte, "Özgür kız Mavi senin için nerede olmamı istersen, beni nerede görmek istersen, ne zaman bana ihtiyaç duyarsan tam olarak baktığın yerde olacağım. Her zaman. Seni seviyorum tetesi. Mavi üç yaşında" notunu düştü.



