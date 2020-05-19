Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Selin Ciğerci'yi kızdıran mesaj

Instagram'da 2,5 milyondan fazla takipçisi olan Selin Ciğerci, bir takipçisinden gelen yoruma tepki gösterdi.

Selin Ciğerci, Instagram hesabından yeğeniyle fotoğrafını “Halasının gülü bülbülü geldi” notuyla paylaştı.

Selin Ciğerci, paylaştığı fotoğrafa bir takipçisinden gelen “Amcası diyecektin” mesajına şöyle karşılık verdi: “Yeğenımle foto paylaşırım, bunları yazarsınız bir de yeni evlenmişsiniz evlatlarınız olacak. Bana ‘anne ol cocuk evlat edin’ diyen güzel yürekli hanımefendilere sesleniyorum; bunlar bitmez bunlar bana ve evladıma neler yaşatır, insan cinnet geçirir ya bambaşka bir insana dönüşürüm evladım varken...”



