MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Selin Ciğerci'yi kızdıran mesaj

Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Selin Ciğerci'yi kızdıran mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 22:18 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci Instagram hesabından yeğeniyle fotoğrafını paylaştı. Ancak bir takipçisinden gelen “Amcası diyecektin” yorumuna Ciğerci'yi kızdırdı.

Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Selin Ciğerci'yi kızdıran mesaj

Instagram'da 2,5 milyondan fazla takipçisi olan Selin Ciğerci, bir takipçisinden gelen yoruma tepki gösterdi.

Selin Ciğerci, Instagram hesabından yeğeniyle fotoğrafını “Halasının gülü bülbülü geldi” notuyla paylaştı.

Untitled-2

Selin Ciğerci, paylaştığı fotoğrafa bir takipçisinden gelen “Amcası diyecektin” mesajına şöyle karşılık verdi: “Yeğenımle foto paylaşırım, bunları yazarsınız bir de yeni evlenmişsiniz evlatlarınız olacak. Bana ‘anne ol cocuk evlat edin’ diyen güzel yürekli hanımefendilere sesleniyorum; bunlar bitmez bunlar bana ve evladıma neler yaşatır, insan cinnet geçirir ya bambaşka bir insana dönüşürüm evladım varken...”

SELİN


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’ İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’
Bana posta koyan ilk yarışmacıBana posta koyan ilk yarışmacı
'Alkol kullanmam orucumu tutarım' 'Alkol kullanmam orucumu tutarım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Canlı yayında uyardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran görüntü

Canlı yayında uyardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran görüntü

DSÖ'ye karşı flaş karar

DSÖ'ye karşı flaş karar

Perinçek'in Atatürk örneği tartışma yarattı!

Perinçek'in Atatürk örneği tartışma yarattı!

Büyükçekmece'de korkutan görüntü: Kronomid istilası yaşanıyor

Büyükçekmece'de korkutan görüntü: Kronomid istilası yaşanıyor

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Grup Hepsi barıştı mı? Sosyal medyayı salladılar!

Grup Hepsi barıştı mı? Sosyal medyayı salladılar!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İlahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

İlahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

Hastalığı tekrarladı! 'Sık sık atak geçiriyorum'

Hastalığı tekrarladı! 'Sık sık atak geçiriyorum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hepsi grubu 11 yıl sonra barıştı! Cemre Kemer nasıl barıştıklarını anlattı

Nasıl barıştıklarını anlattılar!

Acun Ilıcalı'dan Survivor Berkan paylaşımı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Bana posta koyan ilk yarışmacı

Survivor ödül oyununda kural ihlali mi oldu? Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da kural ihlali mi oldu? Acun'dan açıklama

Kafalar Karışık oyuncuları kimler, konusu nedir? Kafalar Karışık nerede ve ne zaman çekildi?

YouTube fenomenlerinin filmi ekranlarda!

Garip filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kemal Sunal'ın Garip filmi ne zaman çekildi?

Kemal Sunal'ın sevilen filmi ekranlarda

Merve Boluğur adım adım Oxford'a

Merve Boluğur adım adım Oxford'a

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.