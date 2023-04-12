Yeğeniyle teknede yakalanmıştı! Murat Başoğlu son halini paylaştı

Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu uzun zamandır gözlerden uzak yaşıyor ve hiçbir projede de yer almıyordu.

Skandalın yaşandığı dönem “Karımı aldattım pişmanım ama o kadın yeğenim değil. Çıkan haberlerin ardından intihar etmeyi düşündüm” ifadelerini kullanan ünlü isim sosyal medyada yeni pozlarını paylaştı.

"Başlıyoruz" notuyla pozlarını paylaşan Murat Başoğlu "Yeni bir proje ile ekrana mı dönecek?" sorusu merak edildi.

Murat Başoğlu'nun son hali de gözlerden kaçmadı.



Başoğlu, yaşananların ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek'ten tek celsede boşanmıştı. Murat Başoğlu skandal olayın ardından evini satıp yurt-dışına gitmek istemiş ancak mahkeme davanın karar bağlanmasına kadar Başoğlu’nun yurt-dışına çıkmasına izin vermemişti.



