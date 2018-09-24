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Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.09.2018 09:21 | Son Güncelleme

Eski oyuncu ve şov yıldızı Yeliz Yeşilmen, dünyada moda haline gelen, Türkiye'de de Seda Sayan'ın akım yarattığı ‘falling stars’ hakkında yorum yaptı. Yeşilmen, “Ben de yapacaktım ama eşim ‘seni gebertirim’ dedi. Kova ve temizlik bezini hazırlamaştım ama olamadı” dedi.

Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!

Yeliz Yeşilmen, tırnak bakımı yaptırırken görüntülendi.
Adana’da yaşayan ünlü oyuncu, sırf tırnaklarını yaptırmak için İstanbul’a geldiğini söyledi: “Ben bakım için Fizan’a da giderim. Emel Sayın tırnağı yaptırıyorum. Sivri ve keskin eski Türk filmleri tırnağı” dedi.

Seda Sayan’ın ‘falling stars’ akımına uyup düşerken fotoğraf çektirmesiyle ilgili konuşan Yeşilmen, “Ben de yapacaktım ama eşim ‘seni gebertirim’ dedi. Kova ve temizlik bezini hazırlamaştım ama olamadı” dedi.

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yeliz yeşilmen Falling Stars seda sayan

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