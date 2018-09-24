Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!

Yeliz Yeşilmen, tırnak bakımı yaptırırken görüntülendi.

Adana’da yaşayan ünlü oyuncu, sırf tırnaklarını yaptırmak için İstanbul’a geldiğini söyledi: “Ben bakım için Fizan’a da giderim. Emel Sayın tırnağı yaptırıyorum. Sivri ve keskin eski Türk filmleri tırnağı” dedi.

Seda Sayan’ın ‘falling stars’ akımına uyup düşerken fotoğraf çektirmesiyle ilgili konuşan Yeşilmen, “Ben de yapacaktım ama eşim ‘seni gebertirim’ dedi. Kova ve temizlik bezini hazırlamaştım ama olamadı” dedi.

