Yeliz Yeşilmen'den Deniz Akkaya'ya: Kendin kaşındın

Deniz Akkaya, Yeliz Yeşilmen'in "Türkiye'nin Beyonce'siyim" sözlerini ti'ye aldı. Bir sosyal medya kullanıcısının "Peki bundan şeyin haberi var mı? Türkiye'nin" sözlerine gülücük emojisi koyan Deniz Akkaya'ya Yeliz Yeşilmen tepki gösterdi.

"Kendini entel zanneden arkadaş! Sen kendin kaşınıp benim videolara yorum yapıyorsun. Senin bu kibirli komik hallerin ne olacak Deniz!"

Yeliz Yeşilmen, daha önce bir alışveriş merkezinde spor sonrası çekilmiş olan fotoğrafını yayınlamıştı. Paylaşılan fotoğrafın 'hile' olduğu iddiasına kızan Yeşilmen, ''Her şey ortada kabul edin taş taş" ifadelerini kullanmıştı.



