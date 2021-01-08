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Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısından şikayetçi oldu

08.01.2021 20:31 | Son Güncelleme:
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Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısından şikayetçi oldu

Oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen, çocuklarının bakıcısının evinde hırsızlık yaptığını iddia ederek, şikayette bulundu.

Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Yeşilmen, evinin kapısının açılmaması üzerine, çocuklarının bakıcısını aradı. Bakıcının telefonu açmaması üzerine çilingir yardımıyla evine giren Yeşilmen, yedek anahtarın kapının arkasında olduğunu fark etti.
Daha sonra bazı ziynet eşyalarının ve pahalı kıyafetlerinin çalındığını fark eden Yeşilmen, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Yeşilmen, ardından çocuklarının bakıcısı Özbekistan uyruklu F.K. hakkında şikayetçi oldu.

Yeşilmen, gazetecilere, güvenlik kamera görüntülerinde, şüphelinin elindeki bavulla koşarak uzaklaştığının görüldüğünü söyledi.

Şüphelinin başkasını da mağdur etmesini istemediğini aktaran Yeşilmen, "İnsanlar evlerine aldıkları kişiler hakkında daha dikkatli olsunlar." dedi.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
neden bu ünlüler hep yabancı calistirirki anlamış değilim iş arıyorum beni al Yeliz hanım çok büyük hayraninim zaten seve seve yaparım işimi irtibata geçebilirsiniz
3 kuruş ucuz olacak diye yabancı uyruklu insanları mahremine (ev)de çaliştirirsan olacağı bu hiç kusura bakma iş arayan bir sürü insanımız varken !!!.

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