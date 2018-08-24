Yeliz Yeşilmen formunu bakın nasıl koruyormuş

Vücuduna güveni tam olan Yeliz Yeşilmen, Bodrum'da görüntülendi...
Yeni tartışma yolda
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Daha önce sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda oynama yapıp vücudunu incelttiği haberleriyle gündeme gelen Yeliz Yeşilmen, o iddialara “Her şey ortada, kabul edin taş” diye yanıt vermişti.
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Yeşilmen, önceki gün Dodo Beach’te görüntülendi.
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Sıcak havadan bunalıp denize giren Yeşilmen, objektiflere böyle yansıdı.
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Yeşilmen “Formumu yüzerek koruyorum. Yaz başından bu yana günde 2 saat kulaç atıyor, su jimnastiği yapıyorum” dedi.
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