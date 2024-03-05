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Yeliz Yeşilmen'i canlı yayında kaldırıp kalçasını elledi! "Gerçek" deyip...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.03.2024 10:45
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Yeliz Yeşilmen Aramızda Kalmasın'a konuk oldu. Sunucular canlı yayında sık sık gündeme gelen kalçalarına konuyu getirdi ve oyuncuyu kaldırıp kontrolde bulundu. Müge Dağıstanlı Yeşilmen'in kalçasını elleyip "Gerçek" dedi.

Yeliz Yeşilmen'i canlı yayında kaldırıp kalçasını elledi! "Gerçek" deyip...

Yeliz Yeşilmen özel hayatıyla, açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Aramızda Kalmasın'a konuk olan Yeliz Yeşilmen canlı yayında bomba anlar yaşadı.

Yonca Evcimik'in estetikleri konuşurken sunucular Yeşilmen'i canlı yayında ayağa kaldırttı. Yeliz Yeşilmen "Orjinal olduğunu inanmamalı benimki daha büyük" diyerek ayağa kalkıp kalçalarını gösterdi.

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Müge Dağıstanlı ise Yeşilmen'in kalçasını elleyerek "Ben protez biliyorum o yüzden yok yok gerçek" diyerek kontrolde bulundu.

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Yeliz Yeşilmen ise "Kas bırak çalışıyorum, Adanalıyız doğuştan böyle gayet yumuşak sertleştirmek istiyorum" diyerek kalçalarına dair bilgi verdi.

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Yeliz Yeşilmen Yonca Evcimik ele
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