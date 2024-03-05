Yeliz Yeşilmen'i canlı yayında kaldırıp kalçasını elledi! "Gerçek" deyip...

Yeliz Yeşilmen özel hayatıyla, açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Aramızda Kalmasın'a konuk olan Yeliz Yeşilmen canlı yayında bomba anlar yaşadı.

Yonca Evcimik'in estetikleri konuşurken sunucular Yeşilmen'i canlı yayında ayağa kaldırttı. Yeliz Yeşilmen "Orjinal olduğunu inanmamalı benimki daha büyük" diyerek ayağa kalkıp kalçalarını gösterdi.

Müge Dağıstanlı ise Yeşilmen'in kalçasını elleyerek "Ben protez biliyorum o yüzden yok yok gerçek" diyerek kontrolde bulundu.



Yeliz Yeşilmen ise "Kas bırak çalışıyorum, Adanalıyız doğuştan böyle gayet yumuşak sertleştirmek istiyorum" diyerek kalçalarına dair bilgi verdi.





