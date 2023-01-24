MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeliz Yeşilmen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bir döneme damga vuran Aşkım Aşkım dizisinin Gözde'si Yeliz Yeşilmen 2. Sayfa'da!

Yeliz Yeşilmen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bir döneme damga vuran Aşkım Aşkım dizisinin Gözde'si Yeliz Yeşilmen 2. Sayfa'da!

24.01.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeliz Yeşilmen, bugün 2. Sayfa magazin programının canlı yayın konuğu oldu. 2001 yılında Emel Sayın, Mehmet Ali Eril ve Doğa Rutkay'ın başrollerini paylaştığı Aşkım Aşkım dizisiyle tanınan ünlü oyuncu 2021 yılında eşi Ali Uğur Akbaş'tan boşanmıştı. Peki, 2. Sayfa'nın konuğu Yeliz Yeşilmen kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, bir döneme damga vuran Aşkım Aşkım dizisinin Gözde'si Yeliz Yeşilmen'in hayatı ve biyografisi...

Yeliz Yeşilmen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bir döneme damga vuran Aşkım Aşkım dizisinin Gözde'si Yeliz Yeşilmen 2. Sayfa'da!

Yeliz Yeşilmen, 24 Ocak 2023 Salı günü 2. Sayfa'da Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yükselle birlikte magazin gündemini değerlendirdi. Yeliz Yeşilmen ve eski eşi Ali Uğur Akbaş'ın Asya Tuana Akbaş ve Birbey Akbaş adında 2 çocukları vardır. İşte 2. Sayfa'nın konuğu Yeliz Yeşilmen'in hayatı ve biyografisi...

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978 yılında Adana’da dünyaya geldi. 1.65 metre boyunda ve 67 kilo olan Yeliz Yeşilmen, Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek programı ile tanındı. Fotomodellik de yapan Yeliz Yeşilmen, Aşkım Aşkım dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı.

İki çocuk annesi olan Yeliz Yeşilmen, 2004 yılında Tat Beni, 2006 yılında Elemtere Fiş ve 2009 yılında Fıstık Çıkı Çıkı albümlerini çıkardı ve 2004 - 2009 yılları arasında şarkıcılık yaptı.

YELİZ YEŞİLMEN ÖZEL HAYATI

2010 yılında Yeliz Yeşilmen ve iş insanı Ali Uğur Akbaş, aşk evliliği yaparak hayatlarını birleştirdi. Çiftin, Asya Tuana Akbaş ve Birbey Akbaş adlarında iki çocukları bulunuyor.

YELİZ YEŞİLMEN YER ALDIĞI PROJELER

2009 - Altın Kızlar
2008 - Aşkım Aşkım
2007 - Evimin Erkeği
2006 - Aynı Çatı Altında
2005 - Belalı Baldız (Şelale)
2004 - 3. Tür
2004 - Avrupa Yakası
2004 - Biz Boşanıyoruz
2003 - Şöhretler Kebapçısı
2002 - Pembe Patikler
2002 - Vaka-i Zaptiye
2001 - Aşkım Aşkım
2000 - Çarli İş Başında

YELİZ YEŞİLMEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

44 yaşındaki Adanalı oyuncu Yeliz Yeşilmen; Çarli İş Başında, Vaka-i Zaptiye, Pembe Patikler, Şöhretler kebapçısı, Biz Boşanıyoruz, Avrupa Yakası, 3. Tür, Belalı Baldız, Aynı Çatı Altında, Evimin Erkeği ve Altın Kızlar dizilerinde de rol aldı.

h1

YELİZ YEŞİLMEN'İN ESKİ EŞİ ALİ UĞUR AKBAŞ KİMDİR?

Ali Uğur Akbaş, 1963 yılında Adana'da doğdu. Adana'da; nakliye, turizm ve petrol gibi pek çok alanda çalışmalar yürüttü. Birden fazla sivil toplum örgütünün üyesi olan Ali Uğur Akbaş, futbolla da ilgilendi. Adana Demirspor Kulübü'nün 2. Başkanlığını yürüten iş insanı, Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin Mütevelli Heyet Başkanı olarak da iş hayatında aktif bir rol üstleniyor.

YELİZ YEŞİLMEN'İN ESKİ EŞİ ALİ UĞUR AKBAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Adanalı iş insanı Ali Uğur Akbaş; turizm, petrol ve nakliye gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yaptı. Ayrıca, peyzaj, şehir planlamaları ve altyapı gibi konularda da tecrübeleri bulunuyor. Futbola da ilgisi olan Akbaş, Adana Demirspor Kulübü'nde, 2. Başkanlığı üstlenmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elbisesinin fiyatı sosyal medyada gündem oldu!Elbisesinin fiyatı sosyal medyada gündem oldu!
Hamileyim diyerek tepki toplamıştı! TikTok fenomeni Mükremin estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü! Son hali inanılmazHamileyim diyerek tepki toplamıştı! TikTok fenomeni Mükremin estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü! Son hali inanılmaz
Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz paylaşımCinsiyet değiştirmişti! Üstsüz paylaşım
Anahtar Kelimeler:
Aşkım Aşkım dizisi Ali Uğur Akbaş Yeliz Yeşilmen yeliz yeşilmen eşi yeliz yeşilmen kimdir Gülşen magazin ünlü oyuncu yaşında ali erbil

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan ters köşe! 'İki ismi önerecek' iddiası

Kılıçdaroğlu'ndan ters köşe! 'İki ismi önerecek' iddiası

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

'Gel bir konuşalım' dedi, solist kadını kızının gözleri önünde başından vurdu

'Gel bir konuşalım' dedi, solist kadını kızının gözleri önünde başından vurdu

5 kişiyi öldürmüşlerdi! İfadeleri ortaya çıktı: Derin devletçi olduklarını...

5 kişiyi öldürmüşlerdi! İfadeleri ortaya çıktı: Derin devletçi olduklarını...

Sahada yoktu, yine en çok Arda konuşuldu! Oynamadığını görünce hüngür hüngür ağladı

Sahada yoktu, yine en çok Arda konuşuldu! Oynamadığını görünce hüngür hüngür ağladı

İkinci el otomobilde yeni oyun: '1001' km ile bayilerden pahalı satıyorlar

İkinci el otomobilde yeni oyun: '1001' km ile bayilerden pahalı satıyorlar

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.