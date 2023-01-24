Yeliz Yeşilmen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bir döneme damga vuran Aşkım Aşkım dizisinin Gözde'si Yeliz Yeşilmen 2. Sayfa'da!

Yeliz Yeşilmen, 24 Ocak 2023 Salı günü 2. Sayfa'da Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yükselle birlikte magazin gündemini değerlendirdi. Yeliz Yeşilmen ve eski eşi Ali Uğur Akbaş'ın Asya Tuana Akbaş ve Birbey Akbaş adında 2 çocukları vardır. İşte 2. Sayfa'nın konuğu Yeliz Yeşilmen'in hayatı ve biyografisi...

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978 yılında Adana’da dünyaya geldi. 1.65 metre boyunda ve 67 kilo olan Yeliz Yeşilmen, Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek programı ile tanındı. Fotomodellik de yapan Yeliz Yeşilmen, Aşkım Aşkım dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı.

İki çocuk annesi olan Yeliz Yeşilmen, 2004 yılında Tat Beni, 2006 yılında Elemtere Fiş ve 2009 yılında Fıstık Çıkı Çıkı albümlerini çıkardı ve 2004 - 2009 yılları arasında şarkıcılık yaptı.

YELİZ YEŞİLMEN ÖZEL HAYATI

2010 yılında Yeliz Yeşilmen ve iş insanı Ali Uğur Akbaş, aşk evliliği yaparak hayatlarını birleştirdi. Çiftin, Asya Tuana Akbaş ve Birbey Akbaş adlarında iki çocukları bulunuyor.

YELİZ YEŞİLMEN YER ALDIĞI PROJELER

2009 - Altın Kızlar

2008 - Aşkım Aşkım

2007 - Evimin Erkeği

2006 - Aynı Çatı Altında

2005 - Belalı Baldız (Şelale)

2004 - 3. Tür

2004 - Avrupa Yakası

2004 - Biz Boşanıyoruz

2003 - Şöhretler Kebapçısı

2002 - Pembe Patikler

2002 - Vaka-i Zaptiye

2001 - Aşkım Aşkım

2000 - Çarli İş Başında

YELİZ YEŞİLMEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

44 yaşındaki Adanalı oyuncu Yeliz Yeşilmen; Çarli İş Başında, Vaka-i Zaptiye, Pembe Patikler, Şöhretler kebapçısı, Biz Boşanıyoruz, Avrupa Yakası, 3. Tür, Belalı Baldız, Aynı Çatı Altında, Evimin Erkeği ve Altın Kızlar dizilerinde de rol aldı.

YELİZ YEŞİLMEN'İN ESKİ EŞİ ALİ UĞUR AKBAŞ KİMDİR?

Ali Uğur Akbaş, 1963 yılında Adana'da doğdu. Adana'da; nakliye, turizm ve petrol gibi pek çok alanda çalışmalar yürüttü. Birden fazla sivil toplum örgütünün üyesi olan Ali Uğur Akbaş, futbolla da ilgilendi. Adana Demirspor Kulübü'nün 2. Başkanlığını yürüten iş insanı, Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin Mütevelli Heyet Başkanı olarak da iş hayatında aktif bir rol üstleniyor.

YELİZ YEŞİLMEN'İN ESKİ EŞİ ALİ UĞUR AKBAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Adanalı iş insanı Ali Uğur Akbaş; turizm, petrol ve nakliye gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yaptı. Ayrıca, peyzaj, şehir planlamaları ve altyapı gibi konularda da tecrübeleri bulunuyor. Futbola da ilgisi olan Akbaş, Adana Demirspor Kulübü'nde, 2. Başkanlığı üstlenmektedir.

