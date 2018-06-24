MAGAZİN

Yeliz Yeşilmen selülit haberlerine isyan etti: Taş gibiyim

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.06.2018 11:51 | Son Güncelleme

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen selülitli haliyle olay olmasının ardından fotoğrafları yalanladı

Yeliz Yeşilmen selülit haberlerine isyan etti: Taş gibiyim

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen Bodrum Çarşısı'nda sanatçı Serpil Benay’a ait kafede kahvaltı yaparken görüntülendi. 'Fıstık çıkı çıkı' adlı şarkısının dünyada popüler olduğunu, İnstagram sayfasının 50 milyon takipçisi olduğunu söyleyen Yeşilmen selülit haberlerine açıklık getirdi.

2 yeni sinema film teklifi oldu ifade eden Yeşilmen, "2 film, 1 televizyon programı var. Televizyon programı sabah magazini gibi olacak. Ben sürekli görüşüyorum projeler için ama artık kanallar fazla para vermiyor, farklı anlaşmalar yapılıyor. Benim de çocuklarımı bırakacağıma değmesi gerekiyor. Yaz boyu Bodrum’da dinleneceğim ve daha sonra çalışmaya başlayacağım" diye konuştu.

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Yeşilmen "Kocam kızmasa bikiniyle basın karşısına çıkıp selülitlerimin olmadığını göstereceğim” dedi.

KOCAM KIZMASA...

Geçtiğimiz günlerde Alaçatı’da görüntülenen Yeliz Yeşilmen basında çıkan selülit haberlerine isyan etti:

"Bütün Türkiye benim selülitimi konuştu. Asla bana ait olmayan bir durum. Bikini ile çıkacağım basın karşısına, eşim Ali bana kızar. Yoksa bütün basını çağırır bikini ile çıkardık karşınıza. O fotoğraf nasıl öyle oldu anlamadım. Hayranlarım bana yazmış, senin kafanı başka birine montaj etmişler diye. Ben geçen seneye göre kilo verdim. Sezona böyle başlamak biraz hayal kırıklığı oldu. Diz kapağıma kadar selülitli çıkmışım. İllaki vücudunda selülit vardır ufak tefek ama öyle canavar gibi değil. Ayrıca vücuda neden takılıyorlar olsa da ne olur ki. Alaçatı'da ummayacağım bir anda çocuğumla ilgilenirken çekmişler. Ama böyle habersizce, 2 çocuk annesi ile neden uğraşıyorlar. Birde photoshop diyerek sosyal medyadan fotoğraflarımı alıyorlar.

Beni gösterdikleri şekilde de rezil bir durumda değilim. Ekranlarda gördüğünüz o güzel kadınlar 34 bedendir ve kemik yığınıdır. Ben kemik torbası değilim. Ben Beyonce, Jennifer Lopes tarzı bir kadınım. Balık etli bir kadınım ama balina değilim. Beni balina gibi göstermeyin. Gencecik, taş gibi genç bir kadınım" ifadelerini kullandı.

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