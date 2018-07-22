Selülit Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Selülit hakkındaki genel kanı fazla kilo ile ilişkili olduğuna yöneliktir. Ancak selülit hormonal ve genetik yapı ile yaşam biçiminden etkilenir. Bu yüzden zayıf denilebilecek kiloda olan kişilerde de görülebilir. Kadınlarda selülite erkeklere oranla çok daha fazla rastlanır çünkü yağ hücrelerinin, kasların ve bağ dokularının erkek ve kadın derisinde dağılma şekilleri farklıdır. Ayrıca kadınlardaki östrojen seviyesi erkeklere oranla çok daha yüksek olduğu için yağ birikimi artar ve selülit oluşur. Kadınlar selülitlerinin hangi derecede olduğunu ise oldukça merak ederler. Selülit nasıl yok olur sorusu selülit derecesine göre cevaplanabilir. Selülit Dereceleri Birinci derece selülit: Dışarıdan bakıldığında anlaşılmaz. Ancak elle sıkıldığı zaman portakal görünümünü alır. Birinci derece selülit genellikle genç kızlarda görülür. İkinci derece selülit: Orta seviye olarak adlandırılabilecek olan ikinci derece selülit dışarıdan bakıldığında belli belirsiz fark edilir. Genellikle bacak bacak üstüne atıldığı zaman belli olur. Elle sıkıştırıldığında ise portakal görünümünün yanı sıra çukurlukların da olduğu gözlenir.

Üçüncü derece selülit: Üçüncü derece selülit kişiyi oldukça rahatsız eder çünkü yalnızca oturulduğunda ya da sıkıştırıldığında değil normal zamanda da belli olur. Zaman zaman ağrıya bile sebep olabilir. İlerleyen yaş ile birlikte görülmeye başlayan üçüncü derece selülit özellikle basen, bacak ve kalça bölgesinde toplanır. Selülit Neden Olur? 1. Hormonal faktörler ve yaş

Hormonlar selülit oluşmasında önemli bir rol oynar. Östrojen, insülin, noradrenalin, tiroid hormonları ve prolaktin, selülit üretim sürecinin bir parçasıdır. Kadınlarda östrojen düzeyinin menopoza yaklaşıldığında azalması, cilt altındaki bağ dokusuna giden kan akışının da azalmasına sebep olur. Alt sirkülasyon, bölgede daha az oksijen olduğu anlamına gelir ve daha düşük kollajen üretimine neden olur. Östrojen seviyeleri düştüğünde yağ hücreleri de büyür. Tüm bu faktörler, yağ birikintilerini daha görünür kılmak için bir araya gelir. Deri altındaki yağ dokusu zayıfladığında ise bilinen çukurlaşma etkisi ortaya çıkar. Yaş ilerledikçe de cilt daha az elastik ve daha ince bir hale gelir. Bu da sarkma olasılığının artmasına neden olur ve selülit oluşumuna zemin hazırlar.

2. Genetik faktörler

Genetik faktörler selülit oluşumu üzerinde önemli ölçüde rol oynar. Genetik faktörler kişinin metabolizma hızına, yağın deri altına dağılımına ve dolaşım düzeylerini etkileyebilir ve tüm bu faktörler selülit gelişimini tetikleyebilir. Ayrıca yapılan bir araştırmaya göre selülit oluşumuna anjiyotensin dönüştürücü enzimin uğradığı mutasyonun neden olduğu gözlemlenmiştir. 3. Diyet ve yaşam tarzı

Sağlıklı bir yaşam tarzı riskin azalmasına yardımcı olsa da selülit aslında toksinlerden kaynaklanmaz. Egzersiz ve diyet, selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Çok fazla yağ, karbonhidrat ve tuz tüketen kişilerde selülit görülme riski fazladır. Bununla birlikte çok az lif tüketen kişilerin de selülite yakalanma olasılığı yüksektir. Sigara içen, egzersiz yapmayan, uzun süre aynı pozisyonda oturan ya da sürekli ayakta durmak zorunda olan kişilerde çok daha yaygındır. Kalçayı fazlasıyla sıkan ve hareketi kısıtlayan iç çamaşırları giymek kan akışını sınırlayabilir, bu da selülit oluşumuna zemin hazırlar. Selülit, aşırı yağ oranına sahip kişilerde daha yaygındır, ancak ince ve formda olan kişilerde de görülür. 25 yaşından sonra selülit oluşumu daha da artar.

4. Stres

Stresli bir yaşam tarzının, selülit gelişiminde önemli rol oynadığı düşünülen katekolamin adrenalin ve noradrenalin düzeylerini yükselttiği düşünülmektedir. Stres hayatın tam içerisinde yer alan ve yaşantıyı önemli ölçüde etkileyen negatif bir olgudur. Stresi ortadan kaldırmak iyi hissetmeyi sağlayacaktır. Stresin selülit oluşumunu önemli ölçüde artırdığını göz önünde bulundurulursa bu faktörün ortadan kaldırılması selülit oluşumunun büyük ölçüde önüne geçecektir. Selülit Nasıl Tedavi Edilir? 1. Akustik dalga tedavisi

Yapılan çalışmalar akustik dalga terapisinin selülit görünümünü azalttığını göstermektedir. Bu teknik, selülit olan bölgelere akustik dalgalar (ses, basınç veya şok dalgaları olarak da adlandırılır) uygular. Selülit geçer mi sorusuna yanıt olabilecek bu yöntem, selülit oluşumu üzerinde de oldukça etkilidir. Bu tedavi sayesinde selülitli bölgenin elastikiyeti artar ve cilt sıkılaşır. 2. Subsizyon

Subsizyon tekniği yağ hücrelerini parçalarına ayıran fibröz bağ dokusunun bantlarını koparmak için derinin altından bir iğne sokulmasıyla gerçekleştirilen bir tedavi yöntemidir. Hekimler, cellfina olarak bilinen bir cihazla işlemi gerçekleştirirler. Ancak bu yöntemin etkilerini görmek iki yıl ya da daha fazla sürebilir.