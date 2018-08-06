YEMEK

Yemek bizim işimiz! Guinness Rekorlar Kitabı'na adımızı yazdırmayı başarmış 7 yemek rekoru

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.08.2018 10:16 | Son Güncelleme

Omletinden tutun tonluk dönerine kadar bu listede ne ararsanız var! Gelin hep birlikte Guiness'e girmemizi sağlamış Türk yemeklerine yakından bakalım...

Yemek bizim işimiz! Guinness Rekorlar Kitabı'na adımızı yazdırmayı başarmış 7 yemek rekoru

Ankara - 1198 kiloluk döner

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Başkentin en meşhur yemeklerinden biridir yaprak döner. Bu enfes lezzetin şanını dünyaya yaymak isteyen Ankara'nın meşhur dönercilerinden biri 5 metre yüksekliğinde tam 1198 kilogram ağırlığında heybetli bir döner yaptılar :) Şimdi bu döner rekorlar kitabına girmesin de kim girsin arkadaşlar! Hak etmiş...

Siz kalabalık sofra görmemişsiniz: 81 ilde 20.715 kişiyle yapılan iftar

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Bu rekor ise bir telekom firması tarafından gerçekleştirildi. 81 ilkedi 20.715 çalışanına iftar yemeği vererek görkemli bir akşam yemeğine imza attı. Bu kadar kalabalık sofrayla da adımızı rekorlar kitabına yazdırmayı başardık! Aynı zamanda bu sofra dünyanın en kalabalı iftar sofrası ünvanını aldı.

Adını hak etmiş bir festival: 1.028 çeşit yemekli açık büfe

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Türkiye'de açık büfe sevdası bir başkadır, bilirsiniz. Filmlere, skeçlere konu olmuştur yemek konusundaki ustalığımız... Şimdi sizleri en güzel açık büfeye götürüyoruz. Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği'nin düzenlediği 5. Açık Büfe festivalinde abartmadan söylüyoruz; 1.028 çeşit yemek bulunuyordu. Bu masa insanı deli eder vallahi :) Hangisini yiyeceğimizi düşünmekten karnımız doyardı, haksız mıyız?

Bir başka festival daha: 1.040 metre boyunda pişmaniye

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Bu kadar pişmeniye nasıl yapıldı, kimler yedi? bizim aklımızda soru işareti kaldı. Ama insanlar rekorlar kitabına girmek için uğraşmış ve yapmış, helal olsun diyoruz! Bakın arkadaşlar istenince yapılamayacak şey yok...

Yolumuzu Antep'e çeviriyoruz: 6.166 metrelik mangal

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Bu rekor 2009 yılında Gaziantep'te bir otoparkta kırıldı. O gün bu mangal için 2 ton kömür kullanılarak 3 ton et pişirildi. 15 bin kişinin katılımını gerçekleştirdiği etkinlikte küçük yaralanmalar da oldu.

2023 metre uzunluğunda kol böreği

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Türkiye'nin en iyi lezzetlerinin çıktığı bir başka şehrimiz ise Bursa. 200 kişinin bir araya gelerek hazırladığı 2023 metro boyundaki kol böreği de rekorlar kitabına girmeyi başardı.

Tek parça halinde pişirilen 4.4 tonluk omlet

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Bu omletin içinde kaç yumurta var? Gerçekten merak konusu. Üstelik tek parça halinde pişirilen bu omlet için özel bir tava hazırlanmış ve yapımı aylar sürmüş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, konu yemek olunca kimse bizim düşüncelerimize engel olamaz!

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