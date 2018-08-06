Yemek bizim işimiz! Guinness Rekorlar Kitabı'na adımızı yazdırmayı başarmış 7 yemek rekoru

Ankara - 1198 kiloluk döner

Başkentin en meşhur yemeklerinden biridir yaprak döner. Bu enfes lezzetin şanını dünyaya yaymak isteyen Ankara'nın meşhur dönercilerinden biri 5 metre yüksekliğinde tam 1198 kilogram ağırlığında heybetli bir döner yaptılar :) Şimdi bu döner rekorlar kitabına girmesin de kim girsin arkadaşlar! Hak etmiş...

Siz kalabalık sofra görmemişsiniz: 81 ilde 20.715 kişiyle yapılan iftar

Bu rekor ise bir telekom firması tarafından gerçekleştirildi. 81 ilkedi 20.715 çalışanına iftar yemeği vererek görkemli bir akşam yemeğine imza attı. Bu kadar kalabalık sofrayla da adımızı rekorlar kitabına yazdırmayı başardık! Aynı zamanda bu sofra dünyanın en kalabalı iftar sofrası ünvanını aldı.

Adını hak etmiş bir festival: 1.028 çeşit yemekli açık büfe

Türkiye'de açık büfe sevdası bir başkadır, bilirsiniz. Filmlere, skeçlere konu olmuştur yemek konusundaki ustalığımız... Şimdi sizleri en güzel açık büfeye götürüyoruz. Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği'nin düzenlediği 5. Açık Büfe festivalinde abartmadan söylüyoruz; 1.028 çeşit yemek bulunuyordu. Bu masa insanı deli eder vallahi :) Hangisini yiyeceğimizi düşünmekten karnımız doyardı, haksız mıyız?