Yemek bizim işimiz! Guinness Rekorlar Kitabı'na adımızı yazdırmayı başarmış 7 yemek rekoru

Başkentin en meşhur yemeklerinden biridir yaprak döner. Bu enfes lezzetin şanını dünyaya yaymak isteyen Ankara'nın meşhur dönercilerinden biri 5 metre yüksekliğinde tam 1198 kilogram ağırlığında heybetli bir döner yaptılar :) Şimdi bu döner rekorlar kitabına girmesin de kim girsin arkadaşlar! Hak etmiş...
Bu rekor ise bir telekom firması tarafından gerçekleştirildi. 81 ilkedi 20.715 çalışanına iftar yemeği vererek görkemli bir akşam yemeğine imza attı. Bu kadar kalabalık sofrayla da adımızı rekorlar kitabına yazdırmayı başardık! Aynı zamanda bu sofra dünyanın en kalabalı iftar sofrası ünvanını aldı.
Türkiye'de açık büfe sevdası bir başkadır, bilirsiniz. Filmlere, skeçlere konu olmuştur yemek konusundaki ustalığımız... Şimdi sizleri en güzel açık büfeye götürüyoruz. Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği'nin düzenlediği 5. Açık Büfe festivalinde abartmadan söylüyoruz; 1.028 çeşit yemek bulunuyordu. Bu masa insanı deli eder vallahi :) Hangisini yiyeceğimizi düşünmekten karnımız doyardı, haksız mıyız?
Bu kadar pişmeniye nasıl yapıldı, kimler yedi? bizim aklımızda soru işareti kaldı. Ama insanlar rekorlar kitabına girmek için uğraşmış ve yapmış, helal olsun diyoruz! Bakın arkadaşlar istenince yapılamayacak şey yok...
Bu rekor 2009 yılında Gaziantep'te bir otoparkta kırıldı. O gün bu mangal için 2 ton kömür kullanılarak 3 ton et pişirildi. 15 bin kişinin katılımını gerçekleştirdiği etkinlikte küçük yaralanmalar da oldu.
Türkiye'nin en iyi lezzetlerinin çıktığı bir başka şehrimiz ise Bursa. 200 kişinin bir araya gelerek hazırladığı 2023 metro boyundaki kol böreği de rekorlar kitabına girmeyi başardı.
Bu omletin içinde kaç yumurta var? Gerçekten merak konusu. Üstelik tek parça halinde pişirilen bu omlet için özel bir tava hazırlanmış ve yapımı aylar sürmüş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, konu yemek olunca kimse bizim düşüncelerimize engel olamaz!
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