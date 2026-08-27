Yemek.com Asistan Şef: Tarif yaparken telefona bakma derdine son!

Yemek yaparken bir yandan tencereyi karıştırıp bir yandan telefondan tarif okumak zorunda kalanlar için geliştirilen özellik, tarif boyunca ekrana bakma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Tarifleri sesli olarak anlatıyor

Yemek.com mobil uygulamasında yer alan Asistan Şef, seçilen tarifin yapılış aşamalarını adım adım sesli olarak aktarıyor.

Kullanıcılar soğan doğrarken, hamur yoğururken veya yemeğin başında beklerken sıradaki adımı ekrana bakmadan dinleyebiliyor. Böylece tarifin hangi aşamasında olunduğunu takip etmek için sürekli telefona dönmek gerekmiyor.

"Hey Şef" diyerek soru sorulabiliyor

Asistan Şef yalnızca tarifteki adımları seslendirmiyor. Yemek hazırlarken akla takılan sorular da doğrudan asistana sorulabiliyor.

Asistan Şef sessizken "Hey Şef" diye seslenmek yeterli oluyor. Kullanıcılar fırının kaç derece olması gerektiğinden sıradaki adımın ne olduğuna, pişirme süresinden malzemelerin ne kadar karıştırılacağına kadar farklı sorular yöneltebiliyor.

Malzeme eksikse alternatif de öneriyor

Tarif sırasında yalnızca yapılış aşamalarıyla ilgili sorular sorulmuyor. Malzeme değişikliği ve ölçü konusunda da Asistan Şef'ten yardım alınabiliyor.

Örneğin "Kabartma tozum yok, yerine ne kullanabilirim?", "Bu tarifi 2 kişilik hale nasıl getirebilirim?" veya "100 mililitre süt kaç bardak?" gibi sorular sorulabiliyor.

Kullanımı ise oldukça basit

Asistan Şef'i kullanmak için öncelikle ücretsiz Yemek.com mobil uygulamasının indirilmesi ve üyelik girişi yapılması gerekiyor. Uygulama telefonunuzda zaten yüklüyse güncellemeniz yeterli oluyor.

Daha sonra yapılmak istenen tarif açılıyor. Tarif sayfasındaki "Nasıl yapılır?" bölümüne gelindikten sonra "Tarife Başla" butonuna basılıyor. Bundan sonra tarif sesli olarak takip edilebiliyor.

Yemek.com uygulamasında başka neler var?

Asistan Şef, Yemek.com mobil uygulamasına eklenen özelliklerden yalnızca biri. Uygulamada 30 binden fazla tarif bulunuyor.

Gelişmiş arama ve filtreleme seçenekleriyle malzemeye, ekipmana, hazırlama süresine veya beslenme tercihine göre tarif aranabiliyor. Tarif Modu ise yemek yaparken ekranın kararmasını önlüyor. Ayrıca videolu tarifler ve kişiselleştirilmiş Tarif Defteri gibi özellikler de uygulamada yer alıyor.

Yemek.com Asistan Şef ise özellikle yemek yaparken telefonu sürekli eline almak istemeyen kullanıcılar için yeni bir alternatif sunuyor. Özellik, ücretsiz Yemek.com mobil uygulaması üzerinden kullanılabiliyor.