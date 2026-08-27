YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Yemek.com Asistan Şef: Tarif yaparken telefona bakma derdine son!

Yemek.com, yemek yaparken tarif takip etmeyi kolaylaştıracak yeni özelliği Asistan Şef'i kullanıma sundu. Tarifleri sesli olarak anlatan Asistan Şef, kullanıcıların yemek yaparken akıllarına takılan soruları da yanıtlıyor.

Yemek.com Asistan Şef: Tarif yaparken telefona bakma derdine son!
Sultan Oğuz

Yemek yaparken bir yandan tencereyi karıştırıp bir yandan telefondan tarif okumak zorunda kalanlar için geliştirilen özellik, tarif boyunca ekrana bakma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Tarifleri sesli olarak anlatıyor

Yemek.com mobil uygulamasında yer alan Asistan Şef, seçilen tarifin yapılış aşamalarını adım adım sesli olarak aktarıyor.

Kullanıcılar soğan doğrarken, hamur yoğururken veya yemeğin başında beklerken sıradaki adımı ekrana bakmadan dinleyebiliyor. Böylece tarifin hangi aşamasında olunduğunu takip etmek için sürekli telefona dönmek gerekmiyor.

"Hey Şef" diyerek soru sorulabiliyor

Asistan Şef yalnızca tarifteki adımları seslendirmiyor. Yemek hazırlarken akla takılan sorular da doğrudan asistana sorulabiliyor.

Asistan Şef sessizken "Hey Şef" diye seslenmek yeterli oluyor. Kullanıcılar fırının kaç derece olması gerektiğinden sıradaki adımın ne olduğuna, pişirme süresinden malzemelerin ne kadar karıştırılacağına kadar farklı sorular yöneltebiliyor.

Malzeme eksikse alternatif de öneriyor

Tarif sırasında yalnızca yapılış aşamalarıyla ilgili sorular sorulmuyor. Malzeme değişikliği ve ölçü konusunda da Asistan Şef'ten yardım alınabiliyor.

Örneğin "Kabartma tozum yok, yerine ne kullanabilirim?", "Bu tarifi 2 kişilik hale nasıl getirebilirim?" veya "100 mililitre süt kaç bardak?" gibi sorular sorulabiliyor.

Kullanımı ise oldukça basit

Asistan Şef'i kullanmak için öncelikle ücretsiz Yemek.com mobil uygulamasının indirilmesi ve üyelik girişi yapılması gerekiyor. Uygulama telefonunuzda zaten yüklüyse güncellemeniz yeterli oluyor.

Daha sonra yapılmak istenen tarif açılıyor. Tarif sayfasındaki "Nasıl yapılır?" bölümüne gelindikten sonra "Tarife Başla" butonuna basılıyor. Bundan sonra tarif sesli olarak takip edilebiliyor.

Yemek.com uygulamasında başka neler var?

Asistan Şef, Yemek.com mobil uygulamasına eklenen özelliklerden yalnızca biri. Uygulamada 30 binden fazla tarif bulunuyor.

Gelişmiş arama ve filtreleme seçenekleriyle malzemeye, ekipmana, hazırlama süresine veya beslenme tercihine göre tarif aranabiliyor. Tarif Modu ise yemek yaparken ekranın kararmasını önlüyor. Ayrıca videolu tarifler ve kişiselleştirilmiş Tarif Defteri gibi özellikler de uygulamada yer alıyor.

Yemek.com Asistan Şef ise özellikle yemek yaparken telefonu sürekli eline almak istemeyen kullanıcılar için yeni bir alternatif sunuyor. Özellik, ücretsiz Yemek.com mobil uygulaması üzerinden kullanılabiliyor.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dalında 100 TL, kara kazana girince 1000 TL! 130 kilosundan sadece 15 litre çıkıyorDalında 100 TL, kara kazana girince 1000 TL! 130 kilosundan sadece 15 litre çıkıyor
MasterChef poğaça tarifi: Puf puf kabaran poğaça nasıl yapılır?MasterChef poğaça tarifi: Puf puf kabaran poğaça nasıl yapılır?

Anahtar Kelimeler:
tarif yemek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
80 bin TL ceza yiyen oğlu babasını çağırdı, ona kesilen ceza arabanın fiyatını geçti!

80 bin TL ceza yiyen oğlu babasını çağırdı, ona kesilen ceza arabanın fiyatını geçti!

Dev askeri uçakla Moskova'ya gitti! Trump'tan CIA Başkanı açıklaması

Dev askeri uçakla Moskova'ya gitti! Trump'tan CIA Başkanı açıklaması

Tarihi Gece! Fenerbahçe, Lyon'u yıktı ve Şampiyonlar Ligi'ne döndü

Tarihi Gece! Fenerbahçe, Lyon'u yıktı ve Şampiyonlar Ligi'ne döndü

Şeffaf sütyeniyle olay poz! Üçüncü göğüs estetiği itirafı...

Şeffaf sütyeniyle olay poz! Üçüncü göğüs estetiği itirafı...

3600 ek göstergede beklenen tarih geldi: SGK uzmanı açıkladı

3600 ek göstergede beklenen tarih geldi: SGK uzmanı açıkladı

Tatil fiyatlarında büyük düşüş geliyor: O iki aya dikkat

Tatil fiyatlarında büyük düşüş geliyor: O iki aya dikkat

Diğer Haberler

Dalında 100 TL, kara kazana girince 1000 TL! 130 kilosundan sadece 15 litre çıkıyor

Dalında 100 TL, kara kazana girince 1000 TL! 130 kilosundan sadece 15 litre çıkıyor

TasteAtlas listesinde: Türkiye'nin en iyi pidesi dünyaya nam saldı

Türkiye'nin en iyi pidesi dünyaya nam saldı

Bahçe kenarlarında kendiliğinden yetişiyor! Kilosu 80 liradan alıcı buluyor

Bahçe kenarında kendiliğinden yetişiyor! Kilosu 80 lira

1.900 metreden gelen lezzet: Yörüklerin asırlık peynir sırrı ortaya çıktı!

Asırlık lezzetin sırrı ortaya çıktı! 1.900 metre dikkat çekti

"Ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor! 300 yıllık ağaçlardan hala ürün alıyorlar

"Ölümsüzlük meyvesi" 300 yıllık ağaçlardan hala ürün alıyorlar

Bu çorba 2 yıl saklanabiliyor! "Damarlarınıza kadar hissedersiniz"

Bu çorba 2 yıl saklanabiliyor! "Damarlarında hissedersiniz"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.