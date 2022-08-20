YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Yemek kokusundan muzdarip olanlara en iyi ankastre davlumbaz çeşitleri

Yemek kokusundan muzdarip olanlara en iyi ankastre davlumbaz çeşitleri

19.08.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek yapmayı çok seviyorsunuz ancak mutfağı saran yemek kokusundan muzdarip misiniz? Üzülmeyin, son teknoloji ile üretilen ankastre davlumbazlar sayesinde yemek kokusuna son verebilirsiniz. Tertemiz ve mis gibi kokan mutfaklara sahip olmak istiyorsanız ardında koku bırakmayan kaliteli bir davlumbaz edinmelisiniz. En kaliteli ve uzun ömürlü davlumbaz markalarını sizler için araştırdık. En iyi markaların en kullanışlı ürünlerini incelemeye hazır mısınız?

Yemek kokusundan muzdarip olanlara en iyi ankastre davlumbaz çeşitleri

İçindekiler

  • 1. Şık tasarımıyla mutfağınıza çok yakışacak: ELECTROLUX Rustik Ankastre Davlumbaz
  • 2. Bacasız olarak da kullanılabilen: Alveus Siyah Davlumbaz
  • 3. Uygun fiyata kaliteli bir ürün almak isteyenlere: Luxell Siyah Cam Davlumbaz
  • 4. Yılların değişmeyen kalitesi: Profilo İnox Davlumbaz
  • 5. Üç kademeli güç ayarı bulunan KUMTEL Antrasit Gri Cam Davlumbaz
  • 6. Ev kullanımına uygun bir seçenek: Termikel Ankastre Davlumbaz
  • 7. En popüler ürünlerden biri: Silverline Beyaz İnox Ankastre Davlumbaz
  • 8. Uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdürür: BOSCH Serie 4 Eğimli Davlumbaz
  • 9. Yerli ürün arayanlara: VESTEL Ankastre Davlumbaz
  • 10. Kolay kullanım olanağı: Simfer Gri Ankastre Cam Davlumbaz

Yemek yapmayı, ikram etmeyi ve tatmayı seven bir toplum olsak bile evin içerisine sinen yemek kokusundan hiç kimse hoşnut olmaz. Can sıkan bu durumu önlemek için ocak üstüne monte edilen ankastre davlumbazlar, tüm kokuyu içerisine çeker ve böylece kokunun evin içerisine yayılmasını önler. Hem mutfağınıza şıklık kazandıran hem kötü kokuların yayılmasını önleyen en kaliteli davlumbaz modellerini sizler için bir araya getirdik, incelemeden geçmeyin!

1. Şık tasarımıyla mutfağınıza çok yakışacak: ELECTROLUX Rustik Ankastre Davlumbaz

Yemek kokusundan muzdarip olanlara en iyi ankastre davlumbaz çeşitleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

"En iyi ankastre davlumbaz hangisi?" diye soracak olursanız dış görünümü ile mutfağınıza bambaşka bir hava katacak ELECTROLUX Rustik Ankastre Davlumbaz, önerebileceğimiz ilk seçenekler arasında yer alıyor. Üç kademeli emiş gücü ve ışık açma kapama butonu sayesinde en doğru çekim gücünü kullanmanıza yardımcı olan ürün, karanlıkta yemek yaparken ışığıyla ocağı aydınlatır. Siyah üzerine gold işlemeler ile şık bir görünüm kazanan ankastre davlumbaz, mutfağınıza ferahlık katar. Yüksek emiş gücüne sahip ve şık bir davlumbaz arayışındaysanız bu ürün tam sizlik!

Ürünü İncele

2. Bacasız olarak da kullanılabilen: Alveus Siyah Davlumbaz

Yemek kokusundan muzdarip olanlara en iyi ankastre davlumbaz çeşitleri

Karbon filtre sistemi sayesinde bacasız olarak da kullanılabilen Alveus Siyah Davlumbaz, havalı bir görünüme sahip. 60 cm genişliğe sahip olan ürün, mutfağınızda çok fazla yer kaplamaz ve oldukça kullanışlı. En zorlu ve inatçı yemek kokularını bile içerisine çekerek kokunun eve yayılmasını önleyen ürün, mutfağınızdaki en büyük yardımcınız olabilir. Ürünün üzerinde açma kapama, üç kademeli emiş gücü ayarlama ve ışık yakma düğmeleri bulunur. Basit ve kullanışlı yapısıyla herkesin kullanımına uygun olan ankastre davlumbazı mutfağınızda görmek ister misiniz?

Ürünü İncele

3. Uygun fiyata kaliteli bir ürün almak isteyenlere: Luxell Siyah Cam Davlumbaz

Yemek kokusundan muzdarip olanlara en iyi ankastre davlumbaz çeşitleri

Fiyatı uygun ancak kalitesi yüksek bir ankastre davlumbaz almak isteyenlerin tercih ettiği Luxell Siyah Cam Davlumbaz, evinizde mutlaka bulunması gereken ürünler arasında yer alır. Yüksek emiş gücüne rağmen son derece sessiz çalışarak gürültü kirliliğini önleyen davlumbaz, en yoğun yemek kokularını bile içerisine hapseder. Katmanlı dış tasarımı sayesinde mutfağınızın dizaynına çok yakışacak ankastre davlumbazın montajı ise uzman kişilerce yapılır. Ürünün yetkili servisini arayarak en doğru kurulum hizmetine ulaşabilir ve kokmayan mutfağınızda misafir ağırlamanın tadına varabilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Yılların değişmeyen kalitesi: Profilo İnox Davlumbaz

Yemek kokusundan muzdarip olanlara en iyi ankastre davlumbaz çeşitleri

Profilo İnox Davlumbaz, sade ve şık tasarımıyla mutfağınızın dizaynına kolayca uyum sağlar. 54 dB gürültü seviyesinde çalışan ürün, üç kademeli çekim gücüne sahip. Davlumbazın aydınlatma butonunu kullanarak hazırladığınız yemekleri daha net şekilde görebilirsiniz. Pratik tasarımı sayesinde herkesin kullanabileceği ankastre davlumbazı, modelin filtrelerini çıkararak kolayca temizleyebilirsiniz. Filtreleri çıkardıktan sonra ister elinizde ister bulaşık makinesinde yıkayarak ürünün emiş gücünü ilk günkü seviyesine çıkarabilirsiniz. Davlumbazın dış yüzeyini deterjan kullanmadan hafif nemli bez yardımıyla temizleyebilirsiniz. Dayanıklı ürünü uzun yıllar boyunca keyifle kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Üç kademeli güç ayarı bulunan KUMTEL Antrasit Gri Cam Davlumbaz

Yemek kokusundan muzdarip olanlara en iyi ankastre davlumbaz çeşitleri

Şık bir tasarıma sahip olan KUMTEL Antrasit Gri Cam Davlumbaz, üç kademeli güç ayar düğmesi ile işlevsellik sunar. Çift katmanlı cam tasarımı sayesinde yoğun emiş gücüne sahip olan ankastre davlumbazın genişliği 60 cm. Ürünün LED aydınlatması daha kolay şekilde yemek yapmanıza yardımcı olur. Şık görünümlü dış tasarımı ile mutfağınızın dizaynına uyum sağlayan ankastre davlumbazı nemli bir bez yardımıyla temizledikten sonra iz kalmaması için kurulamanız önerilir. En zorlu kokularda bile en etkili sonucu almak istiyorsanız KUMTEL markalı ürünü incelemenizde fayda var.

Ürünü İncele

6. Ev kullanımına uygun bir seçenek: Termikel Ankastre Davlumbaz

Yemek kokusundan muzdarip olanlara en iyi ankastre davlumbaz çeşitleri

Ev kullanımına uygun olan Termikel Ankastre Davlumbaz, şık tasarımıyla mutfağınıza modern bir görünüm kazandırır. Ürünün üzerinde bulunan üç kademeli emiş gücü ayar düğmeleri ihtiyacınıza uygun seviyeyi seçebilirsiniz. LED aydınlatması ile yemek hazırlarken işinizi kolaylaştırabilirsiniz. "Termikel Ankastre Davlumbaz nasıl sökülür?" diye merak ediyorsanız söküm işleminin kurulum kadar önemli olduğunu bilmenizi isteriz. Taşınma ve yer değiştirme gibi durumlarda söküm işlemini yetkili firma servisi ile görüşerek gerçekleştirmelisiniz. Böylece kullanıcı kaynaklı hataların önüne geçebilir, ürünü uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

7. En popüler ürünlerden biri: Silverline Beyaz İnox Ankastre Davlumbaz

Yemek kokusundan muzdarip olanlara en iyi ankastre davlumbaz çeşitleri

En çok önerilen markalar arasında ilk sıralarda yer alan Silverline Beyaz İnox Ankastre Davlumbaz, evinizde kötü kokuların yayılmasını engeller. Dokunmatik ekran paneli sayesinde kolayca kullanabileceğiniz davlumbazın emiş gücünü ayarlayarak istediğiniz seviyeye getirebilirsiniz. Ürünün alt kısmında bulunan LED ışıklar, yemek yaparken işinizi kolaylaştırır. A enerji sınıfı olması sayesinde enerji tasarrufu sağlayan beyaz renkli ankastre davlumbazın temizliği ise son derece kolay. Nemli bir bez yardımıyla ürünü sildikten sonra kurulayın ve ilk günkü gibi parlak bir yüzeye kavuşun!

Ürünü İncele

8. Uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdürür: BOSCH Serie 4 Eğimli Davlumbaz

Yemek kokusundan muzdarip olanlara en iyi ankastre davlumbaz çeşitleri

Sağlam ve kaliteli ankastre davlumbaz modelleri arasında bulunan BOSCH Serie 4 Eğimli Davlumbaz, siyah ve gri rengin kombini ile mutfağınıza şıklık katar. Ürünün alt kısmında yer alan LED ışıklar, mutfağınız karanlık olsa bile rahatça çalışmanıza imkân sağlar. Dokunmatik ekran paneli üzerinde yer alan üç kademeli emiş gücü ayar düğmesi ve LED ışık açma-kapama düğmesi sayesinde pratiklik sunar. Kötü kokuların mutfağınıza ve evinize yayılmasını engelleyen ankastre davlumbaz ile her zaman temiz ve ferah kokan bir evde yaşamaya hazır olun!

Ürünü İncele

9. Yerli ürün arayanlara: VESTEL Ankastre Davlumbaz

Yemek kokusundan muzdarip olanlara en iyi ankastre davlumbaz çeşitleri

Tercihiniz yerli markalardan yanaysa VESTEL, kalitesiyle önerebileceğimiz yerli üretim davlumbaz markaları arasında yer alıyor. Piramit şeklinde tasarlanan Vestel Ankastre Davlumbaz, şık tasarımı ile mutfağınıza estetik bir dokunuş yapar. Pratiklik sağlayan ürünü, üzerinde bulunan düğmeler sayesinde kolayca yönetebilirsiniz. Davlumbazın çıkarılabilen ve kolayca temizlenen filtrelerini ister elinizde ister bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Ankastre davlumbaz kurulumunu ise yetkili servis ile irtibata geçerek kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Kullanımı basit, tasarımı şık ve uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdürecek bir davlumbaz arıyorsanız bu ürünü size takdim edelim!

Ürünü İncele

10. Kolay kullanım olanağı: Simfer Gri Ankastre Cam Davlumbaz

Yemek kokusundan muzdarip olanlara en iyi ankastre davlumbaz çeşitleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

İşlevsel tasarımı ile kolaylık sağlayan Simfer Gri Ankastre Cam Davlumbaz, sade ve şık bir dış dizayna sahip. Dokunmatik ekran paneli üzerinde bulunan + ve - sembolleri sayesinde emiş gücü ayarlanabilen ankastre davlumbaz setinin kullanımı son derece kolay. İhtiyaç duyduğunuz ayarı seçmeniz yeterli! Emiş gücü yüksek olmasına rağmen son derece sessiz çalışan ürün, yemek kokularının mutfağınıza ve evinize yayılmasını önler. Camdan üretildiği için kolayca temizlenebilen davlumbazı nemli bir bez yardımıyla silebilirsiniz. Pratik kullanım olanağı sunan, sade ve şık tasarımıyla mutfağınıza modern bir görünüm katan bu davlumbaza bayılacağınıza eminiz!

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok kolay: Ağızda dağılan kurabiye yapabilmek için...Çok kolay: Ağızda dağılan kurabiye yapabilmek için...
Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 liraHer gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira
Kemik Ağrılarını 3 Malzemeli Kür Tarifi İle Unutuyoruz!Kemik Ağrılarını 3 Malzemeli Kür Tarifi İle Unutuyoruz!
Anahtar Kelimeler:
davlumbaz ankastre ankastre fırın davlumbaz fırın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Beyaz elbisesiyle göz kamaştırdı! Pınar Deniz'in L'Oréal reklamı için giydiği o elbiseye alternatif öneriler

Beyaz elbisesiyle göz kamaştırdı! Pınar Deniz'in L'Oréal reklamı için giydiği o elbiseye alternatif öneriler

Varlığı yokluğu bir! Üzerinizde yokmuş gibi hissedeceğiniz en rahat yüksek bel taytlar

Varlığı yokluğu bir! Üzerinizde yokmuş gibi hissedeceğiniz en rahat yüksek bel taytlar

Nike, GAP, Oysho... Yüzünüzü güldürecek sezon sonu indirimleri...

Nike, GAP, Oysho... Yüzünüzü güldürecek sezon sonu indirimleri...

Kusursuz görünümlü bir cilt için her cilt tipine uygun kapatıcı önerileri

Kusursuz görünümlü bir cilt için her cilt tipine uygun kapatıcı önerileri

Tam bir omega 3 deposu! Çocuğunuzun gelişimine fayda sağlayacak en iyi balık yağları

Tam bir omega 3 deposu! Çocuğunuzun gelişimine fayda sağlayacak en iyi balık yağları

Şıklığıyla göz kamaştıran en kaliteli hasır şapkalara bakmadan geçmeyin!

Şıklığıyla göz kamaştıran en kaliteli hasır şapkalara bakmadan geçmeyin!

Tümünü Gör
Şıklığıyla göz kamaştıran en kaliteli hasır şapkalara bakmadan geçmeyin!

Şıklığıyla göz kamaştıran en kaliteli hasır şapkalara bakmadan geçmeyin!

Hediye seçerken zorlananlar buraya! Herkese hitap eden harika hediye önerileri

Hediye seçerken zorlananlar buraya! Herkese hitap eden harika hediye önerileri

Bilgisayarınızın ısınma sorununu çözecek en iyi soğutucular

Bilgisayarınızın ısınma sorununu çözecek en iyi soğutucular

Güzel bir uykuya kim hayır demez ki? Uykunuzu güzelleştirecek en iyi Bellona marka yataklar

Güzel bir uykuya kim hayır demez ki? Uykunuzu güzelleştirecek en iyi Bellona marka yataklar

Bu ürünler sizi çok şaşırtacak! Hem uygun fiyatlı hem kullanışlı TikTok ürünleri

Bu ürünler sizi çok şaşırtacak! Hem uygun fiyatlı hem kullanışlı TikTok ürünleri

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Tümünü Gör
Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Zarif saten elbisesi beğeni yağmuruna tutuldu! Dilan Çiçek Deniz'in o elbisesine alternatif öneriler

Zarif saten elbisesi beğeni yağmuruna tutuldu! Dilan Çiçek Deniz'in o elbisesine alternatif öneriler

Çanta, notebook ve dahası... Okula dönüş heyecanı başladı!

Çanta, notebook ve dahası... Okula dönüş heyecanı başladı!

Kombininizi şık bir dokunuşla tamamlamak ister misiniz? Bu çantalara bakmadan geçmeyin!

Kombininizi şık bir dokunuşla tamamlamak ister misiniz? Bu çantalara bakmadan geçmeyin!

Hayatınızı kolaylaştıracak bu ürünleri çok seveceksiniz!

Hayatınızı kolaylaştıracak bu ürünleri çok seveceksiniz!

Banyoda mutfakta kısacası evin her yerinde işinize yarayacak ani su ısıtıcı modelleri

Banyoda mutfakta kısacası evin her yerinde işinize yarayacak ani su ısıtıcı modelleri

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Güzel bir uykuya kim hayır demez ki? Uykunuzu güzelleştirecek en iyi Bellona marka yataklar

Güzel bir uykuya kim hayır demez ki? Uykunuzu güzelleştirecek en iyi Bellona marka yataklar

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Bu ürünler sizi çok şaşırtacak! Hem uygun fiyatlı hem kullanışlı TikTok ürünleri

Bu ürünler sizi çok şaşırtacak! Hem uygun fiyatlı hem kullanışlı TikTok ürünleri

Leke derdine son! Her türlü lekeyi çıkaran en iyi çamaşır deterjanları

Leke derdine son! Her türlü lekeyi çıkaran en iyi çamaşır deterjanları

Hayatınızı kolaylaştıracak bu ürünleri çok seveceksiniz!

Hayatınızı kolaylaştıracak bu ürünleri çok seveceksiniz!

Banyoda mutfakta kısacası evin her yerinde işinize yarayacak ani su ısıtıcı modelleri

Banyoda mutfakta kısacası evin her yerinde işinize yarayacak ani su ısıtıcı modelleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Aslında çok kolay: Ağızda dağılan kurabiye yapabilmek için püf noktaları

Çok kolay: Ağızda dağılan kurabiye yapabilmek için...

Kızartmalara son! Sağlıklı fırında mücver tarifi

Kızartmalara son! Fırında mücver tarifi

STEAK AND KİDNEY PİE: Masterchef steak and kidney pie nasıl yapılır? Steak and kidney pie (biftekli, böbrekli pay) tarifi malzemeleri ve yapılışı

Steak and kidney pie nasıl yapılır?

Neden daha önce denemedim diyeceksiniz: Evde ıslak hamburger tarifi

Mutlaka deneyin! Evde ıslak hamburger tarifi

Daha sağlıklısı yok: Nefis sorbe tarifi! Sorbe nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Daha sağlıklısı yok: Nefis sorbe tarifi!

Vazgeçilmeziniz olacak! Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

Vazgeçilmeziniz olacak! Reyhan şerbeti nasıl yapılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.