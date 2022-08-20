Yemek kokusundan muzdarip olanlara en iyi ankastre davlumbaz çeşitleri

Yemek yapmayı, ikram etmeyi ve tatmayı seven bir toplum olsak bile evin içerisine sinen yemek kokusundan hiç kimse hoşnut olmaz. Can sıkan bu durumu önlemek için ocak üstüne monte edilen ankastre davlumbazlar, tüm kokuyu içerisine çeker ve böylece kokunun evin içerisine yayılmasını önler. Hem mutfağınıza şıklık kazandıran hem kötü kokuların yayılmasını önleyen en kaliteli davlumbaz modellerini sizler için bir araya getirdik, incelemeden geçmeyin!

1. Şık tasarımıyla mutfağınıza çok yakışacak: ELECTROLUX Rustik Ankastre Davlumbaz

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

"En iyi ankastre davlumbaz hangisi?" diye soracak olursanız dış görünümü ile mutfağınıza bambaşka bir hava katacak ELECTROLUX Rustik Ankastre Davlumbaz, önerebileceğimiz ilk seçenekler arasında yer alıyor. Üç kademeli emiş gücü ve ışık açma kapama butonu sayesinde en doğru çekim gücünü kullanmanıza yardımcı olan ürün, karanlıkta yemek yaparken ışığıyla ocağı aydınlatır. Siyah üzerine gold işlemeler ile şık bir görünüm kazanan ankastre davlumbaz, mutfağınıza ferahlık katar. Yüksek emiş gücüne sahip ve şık bir davlumbaz arayışındaysanız bu ürün tam sizlik!

2. Bacasız olarak da kullanılabilen: Alveus Siyah Davlumbaz

Karbon filtre sistemi sayesinde bacasız olarak da kullanılabilen Alveus Siyah Davlumbaz, havalı bir görünüme sahip. 60 cm genişliğe sahip olan ürün, mutfağınızda çok fazla yer kaplamaz ve oldukça kullanışlı. En zorlu ve inatçı yemek kokularını bile içerisine çekerek kokunun eve yayılmasını önleyen ürün, mutfağınızdaki en büyük yardımcınız olabilir. Ürünün üzerinde açma kapama, üç kademeli emiş gücü ayarlama ve ışık yakma düğmeleri bulunur. Basit ve kullanışlı yapısıyla herkesin kullanımına uygun olan ankastre davlumbazı mutfağınızda görmek ister misiniz?

3. Uygun fiyata kaliteli bir ürün almak isteyenlere: Luxell Siyah Cam Davlumbaz

Fiyatı uygun ancak kalitesi yüksek bir ankastre davlumbaz almak isteyenlerin tercih ettiği Luxell Siyah Cam Davlumbaz, evinizde mutlaka bulunması gereken ürünler arasında yer alır. Yüksek emiş gücüne rağmen son derece sessiz çalışarak gürültü kirliliğini önleyen davlumbaz, en yoğun yemek kokularını bile içerisine hapseder. Katmanlı dış tasarımı sayesinde mutfağınızın dizaynına çok yakışacak ankastre davlumbazın montajı ise uzman kişilerce yapılır. Ürünün yetkili servisini arayarak en doğru kurulum hizmetine ulaşabilir ve kokmayan mutfağınızda misafir ağırlamanın tadına varabilirsiniz.

4. Yılların değişmeyen kalitesi: Profilo İnox Davlumbaz

Profilo İnox Davlumbaz, sade ve şık tasarımıyla mutfağınızın dizaynına kolayca uyum sağlar. 54 dB gürültü seviyesinde çalışan ürün, üç kademeli çekim gücüne sahip. Davlumbazın aydınlatma butonunu kullanarak hazırladığınız yemekleri daha net şekilde görebilirsiniz. Pratik tasarımı sayesinde herkesin kullanabileceği ankastre davlumbazı, modelin filtrelerini çıkararak kolayca temizleyebilirsiniz. Filtreleri çıkardıktan sonra ister elinizde ister bulaşık makinesinde yıkayarak ürünün emiş gücünü ilk günkü seviyesine çıkarabilirsiniz. Davlumbazın dış yüzeyini deterjan kullanmadan hafif nemli bez yardımıyla temizleyebilirsiniz. Dayanıklı ürünü uzun yıllar boyunca keyifle kullanabilirsiniz.

5. Üç kademeli güç ayarı bulunan KUMTEL Antrasit Gri Cam Davlumbaz

Şık bir tasarıma sahip olan KUMTEL Antrasit Gri Cam Davlumbaz, üç kademeli güç ayar düğmesi ile işlevsellik sunar. Çift katmanlı cam tasarımı sayesinde yoğun emiş gücüne sahip olan ankastre davlumbazın genişliği 60 cm. Ürünün LED aydınlatması daha kolay şekilde yemek yapmanıza yardımcı olur. Şık görünümlü dış tasarımı ile mutfağınızın dizaynına uyum sağlayan ankastre davlumbazı nemli bir bez yardımıyla temizledikten sonra iz kalmaması için kurulamanız önerilir. En zorlu kokularda bile en etkili sonucu almak istiyorsanız KUMTEL markalı ürünü incelemenizde fayda var.

6. Ev kullanımına uygun bir seçenek: Termikel Ankastre Davlumbaz

Ev kullanımına uygun olan Termikel Ankastre Davlumbaz, şık tasarımıyla mutfağınıza modern bir görünüm kazandırır. Ürünün üzerinde bulunan üç kademeli emiş gücü ayar düğmeleri ihtiyacınıza uygun seviyeyi seçebilirsiniz. LED aydınlatması ile yemek hazırlarken işinizi kolaylaştırabilirsiniz. "Termikel Ankastre Davlumbaz nasıl sökülür?" diye merak ediyorsanız söküm işleminin kurulum kadar önemli olduğunu bilmenizi isteriz. Taşınma ve yer değiştirme gibi durumlarda söküm işlemini yetkili firma servisi ile görüşerek gerçekleştirmelisiniz. Böylece kullanıcı kaynaklı hataların önüne geçebilir, ürünü uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

7. En popüler ürünlerden biri: Silverline Beyaz İnox Ankastre Davlumbaz

En çok önerilen markalar arasında ilk sıralarda yer alan Silverline Beyaz İnox Ankastre Davlumbaz, evinizde kötü kokuların yayılmasını engeller. Dokunmatik ekran paneli sayesinde kolayca kullanabileceğiniz davlumbazın emiş gücünü ayarlayarak istediğiniz seviyeye getirebilirsiniz. Ürünün alt kısmında bulunan LED ışıklar, yemek yaparken işinizi kolaylaştırır. A enerji sınıfı olması sayesinde enerji tasarrufu sağlayan beyaz renkli ankastre davlumbazın temizliği ise son derece kolay. Nemli bir bez yardımıyla ürünü sildikten sonra kurulayın ve ilk günkü gibi parlak bir yüzeye kavuşun!

8. Uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdürür: BOSCH Serie 4 Eğimli Davlumbaz

Sağlam ve kaliteli ankastre davlumbaz modelleri arasında bulunan BOSCH Serie 4 Eğimli Davlumbaz, siyah ve gri rengin kombini ile mutfağınıza şıklık katar. Ürünün alt kısmında yer alan LED ışıklar, mutfağınız karanlık olsa bile rahatça çalışmanıza imkân sağlar. Dokunmatik ekran paneli üzerinde yer alan üç kademeli emiş gücü ayar düğmesi ve LED ışık açma-kapama düğmesi sayesinde pratiklik sunar. Kötü kokuların mutfağınıza ve evinize yayılmasını engelleyen ankastre davlumbaz ile her zaman temiz ve ferah kokan bir evde yaşamaya hazır olun!

9. Yerli ürün arayanlara: VESTEL Ankastre Davlumbaz

Tercihiniz yerli markalardan yanaysa VESTEL, kalitesiyle önerebileceğimiz yerli üretim davlumbaz markaları arasında yer alıyor. Piramit şeklinde tasarlanan Vestel Ankastre Davlumbaz, şık tasarımı ile mutfağınıza estetik bir dokunuş yapar. Pratiklik sağlayan ürünü, üzerinde bulunan düğmeler sayesinde kolayca yönetebilirsiniz. Davlumbazın çıkarılabilen ve kolayca temizlenen filtrelerini ister elinizde ister bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Ankastre davlumbaz kurulumunu ise yetkili servis ile irtibata geçerek kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Kullanımı basit, tasarımı şık ve uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdürecek bir davlumbaz arıyorsanız bu ürünü size takdim edelim!

10. Kolay kullanım olanağı: Simfer Gri Ankastre Cam Davlumbaz

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

İşlevsel tasarımı ile kolaylık sağlayan Simfer Gri Ankastre Cam Davlumbaz, sade ve şık bir dış dizayna sahip. Dokunmatik ekran paneli üzerinde bulunan + ve - sembolleri sayesinde emiş gücü ayarlanabilen ankastre davlumbaz setinin kullanımı son derece kolay. İhtiyaç duyduğunuz ayarı seçmeniz yeterli! Emiş gücü yüksek olmasına rağmen son derece sessiz çalışan ürün, yemek kokularının mutfağınıza ve evinize yayılmasını önler. Camdan üretildiği için kolayca temizlenebilen davlumbazı nemli bir bez yardımıyla silebilirsiniz. Pratik kullanım olanağı sunan, sade ve şık tasarımıyla mutfağınıza modern bir görünüm katan bu davlumbaza bayılacağınıza eminiz!