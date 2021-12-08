Yemek masalarını ve sehpaları hem daha şık gösteren hem koruyan kullanışlı ürünler

Aile bireylerinin aynı sofrada buluştuğu, keyifli dakikaların geçirildiği ve misafirlerin ağırlandığı günlerde yemek masasının dekorasyonu büyük bir özen ve dikkat ister. Güzel bir şekilde dekore edilmiş bir yemek masası, herkese bütün günün yorgunluğunu atma fırsatı verir ve yemek yemeyi büyük bir keyfe dönüştürür. Bu noktada kendi yemek masanız ve takımlarınız ile uyumlu ürünleri tercih ederek hem daha estetik bir görünüm yakalayabilir hem masa ve sehpalarınızı koruyabilirsiniz.

1. FYJS Runner ile yemek masaları çok daha şık bir hal alıyor!

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Runnerlar, bir yandan yemek masanızı daha şık bir hale getirirken diğer yandan da masanızın yemek artıklarından zarar görmesini engeller. Eğer yemek masanızı dekore ederken canlı renkler kullandıysanız ve sofranıza daha sakin bir görünüm kazandırmak istiyorsanız FYJS Üçgen Püsküllü Runner tam size göre. 4 farklı renk seçeneği ile sizlerin beğenisine sunulan bu ürün, kaliteli kumaşı ve püskül detayları ile yemek masanız için hoş bir atmosfer yaratır.

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2. Encasa Homes Masa Örtüsü, su tutmayan yapısı ile dikkat çekiyor!

Yemek masası dekorasyonunun asıl belirleyicisi olan masa örtüleri, pek çok farklı renk ve modelde karşımıza çıkar. Bu noktada alternatif renk seçenekleri ile beğeni kazanan Encasa Homes Masa Örtüsü, yemek masanıza şık bir dokunuş yapar. Su geçirmez teknoloji ile tasarlanan bu örtü, şık görünümünün yanında tüm sıvıları bloke ederek masanızı da korur. Daha büyük lekeler söz konusu olduğunda makinede basit bir şekilde temizleyebileceğiniz bu örtü, özel sofralarınız için ideal bir seçim olabilir.

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3. Bambu Kapaklı 3'lü Cam Set, yemek masasının olmazsa olmazlarından biri!

Yağdanlık setleri, hem yemek yaparken hem servis esnasında sizlere yardımcı olur. Bambu Kapaklı Vakumlu Cam Yağlık 3'lü Set'in ölçülü haznesi ile yağ koyarken ne kadar eklediğinizi takip edebilirsiniz. Bambu tepsisi sayesinde yağ eklerken şişeden kaynaklanan sızıntıların önüne geçen bu ürün, hem masanızın kirlenmesini önler hem rahat bir kullanım sağlar. Cam tasarımı sayesinde sofralara şık bir görünüm kazandıran bu set, açılır kapakları sayesinde zahmetsizce yeniden doldurulabilir.

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4. LOOHAOC Keçe Servis Takımı ile çok daha pratik ve şık sofralar kurabilirsiniz!

Tabaklar için 8 servis altlığı, bardaklar için 8 bardak altlığı ve çatal bıçak takımı için 8 çanta olmak üzere 24 parça ürün içeren LOOHAOC Keçe Servis Takımı sayesinde masanızı her türlü lekeye karşı koruyabilirsiniz. Dayanıklı keçe yapısı ile ön plana çıkan bu ürün, servis parçaları ile tek tek uğraşmak istemeyenler için pratik bir çözüm sunar. Bir yandan masanızı korurken bir yandan da şık bir görünüm sunan bu ürün, günlük kullanıma da uygun.

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5. Emin Home Hasır Amerikan Servis Altlığı, günlük kullanım için ideal bir ürün!

Hasır örme tekniği ile üretilen Emin Home Hasır Amerikan Servis Altlığı, yemek takımı ve çay setleri için güvenli bir kullanım sunar. Böylece masalarınızı ve sehpalarınızı korur. Şık tasarımı ile görenlerin beğenisini kazanan bu ürün, günlük kullanım için doğru bir tercih olabilir. Hem nem ve ısıya karşı epey dayanıklı hem uzun ömürlü olan bu servis altlığı, mutfak dekorasyonunuza farklı bir dokunuş yapacak.

30 ve 35 cm olmak üzere iki farklı boyutta satışa sunulan bu ürüne sahip olmak için tıklayın!

6. Deri Amerikan Servis Takımı, şık tasarımı ile ön plana çıkıyor!

Alternatif bir servis takımı olarak karşımıza çıkan Obev Deri Amerikan Servis Takımı, üst yüzeyindeki su geçirmez doku tasarımı ve yüksek kaliteli suni deri kaplaması ile pratik bir kullanım sunar. Bu özellikleri sayesinde yemeklerden sonra ürünleri silmek için fazla uğraşmanıza da gerek kalmaz. Servis altlıklarını ıslak bir bez yardımıyla temizleyebilir veya kolayca yıkayabilirsiniz. Bu servis takımı; sadece masanızı şık göstermekle kalmaz, aynı zamanda dayanıklı yapısı ile masanızı çizilmelere karşı da korur.

Oval tasarımı ile yemek masanızı çok daha şık bir hale getirecek bu sete sahip olmak için tıklayın!

7. Özel Tasarım Supla Seti ile yılbaşı ruhunu sofralarınıza taşıyın!

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Üzerine yemek takımlarını yerleştirmek amacıyla tasarlanan suplalar, şık yemek masalarının vazgeçilmez ürünlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada yılbaşı temalı tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken RealHomes 6'lı Özel Tasarım Supla Seti, yılbaşı sıcaklığını sofralarınıza getiriyor. Ayrıca canlı ve gerçekçi 3D dijital baskıya sahip olan bu ürün, solma yapmıyor. Bu sayede ürünü uzun seneler boyunca kullanabilirsiniz. Leke tutmaz süet kumaş yapısı ile özel olarak tasarlanan bu supla seti sayesinde yemek masanıza bambaşka bir hava katabilirsiniz.

Her türlü davette dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz bu supla setini satın almak için tıklayın!

8. Otantik Desenli Servis Altıkları ile sofralarınızı renklendirin!

Hem supla hem nihale olarak kullanabileceğiniz Otantik Desenli Servis Altlıkları, ısıya dayanıklı yapısı ile ön plana çıkar. 30 cm çapa sahip bu ürün, tabanındaki silikon kaplama sayesinde kaymaz ve rahat bir kullanım sunar. Kaliteli malzemelerden üretilen bu servis altıklarının baskısı solmaz ve yıpranmaz. Uzun ömürlü bir kullanım sunan bu ürün, 4 farklı renk ve model seçeneği ile yemek masalarınızı renklendirmek için doğru bir tercih olabilir.

Farklı kullanım alanları sunan bu ürünü daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

9. MTA Makrome Bardak Altlığı, dekoratif görünümü ile beğeninizi kazanacak!

Bardak altlıkları, soğuk ya da sıcak içecekler için kullanılan kapların yüzey ile doğrudan temasını engeller. Masa ve sehpalarda iz oluşmasını önleyen bu ürün sayesinde eşyalarınızı çok daha uzun süre kullanabilirsiniz. Bu noktada el işçiliği ile ön plana çıkan MTA Makrome Bardak & Mum Altlığı, yemek masalarınız için aradığınız parça olabilir. Bu altlıklar sayesinde masa ve sehpalarınızı daha şık gösterebilirsiniz.

Sık sık yemek daveti veren sevdikleriniz için güzel bir hediye önerisi de olan bu bardak altlığını daha detaylı incelemek için tıklayın!

10. Şeffaf Masa Örtüsü ile masanızın zarar görmesini engelleyin!



Şeffaf masa örtüsü; yumuşak, deforme olmayan ve sararmayan yapısı ile masanızı olası zararlardan korur. Parlak yüzeyi ile masanıza şık bir görünüm kazandıran bu örtü, ağır metal içermediği için gıda ile doğrudan temasa geçebilir. Yuvarlatılmış ve pürüzsüz kenarları ile ellerinize zarar vermeyen bu ürünü çok kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken, örtüyü ıslak bir bez ile silmek ya da yıkamak.

Farklı boyut seçenekleri ile her masaya uyum sağlayan bu örtüyü daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

