Yemekteyiz Canan, Zuhal Topal'da estetiklerini anlatınca gündem oldu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacı Canan Yoldaş Yılmaz açıklamalarıyla öne çıktı. Masasına 2 bin TL'lik çiçek koymasıyla dikkat çeken yarışmacı yardımcısı olduğunu söyleyip ''Yardımcım var servise yardım etsin mi etmesin mi?'' deyince konuklarını kızdırdı. "Yardımcı olabilir ama puanına da yansır'' cevabını alan yarışmacı estetik itirafıyla olay oldu.

Yemekteyiz Canan 27 yaşında olmasına rağmen yüzüne defalarca estetik yaptırmış. Üniversite mezunu olan Yılmaz 11 yıldır bir hastanede hemşirelik yapıyor. Aynı zamanda estetik koçluğu alanında çalışan yarışmacı yüzüne uygulattığı işlemleri sayınca herkesin ağzı açık kaldı.

Yemekteyiz Canan 2 kez burun estetiği, bişektomi, kaş kaldırma, liposuction, çene dolgusu, dudak dolgusu ve yanak dolgusu operasyonları geçirdiğini itiraf etti.

Yemekteyiz Canan yüzüne 8 farklı estetik yaptırdığını itiraf etti hepsini tek tek saydı! Zuhal Topal şoktan şoka girdi! Paylaşımları ortaya çıktı



