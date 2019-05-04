Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 3 Mayıs Cuma sonuçları

Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı TV 8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in 29 Nisan - 3 Mayıs haftasında heyecan doruktaydı. Yemekteyiz'de bu hafta Ayten Uğur, Dilan Güney, Ömer Akçay, Melis Ümit Baş ve Akın Uzunal 10 bin TL'lik ödül için mücadele etti.

Yemekteyiz'in 29 Nisan - 3 Mayıs haftası yayınlanan 374. son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz'de bu hafta yine birbirinden farklı yarışmacılar, hazırladıkları menülerle rakiplerine karşı yarıştı. Haftanın son günü büyük final gerçekleşti ve bir kişi para ödülünün sahibi oldu. Hafta finali Cuma günü Akın Uzunal'ın evinde yapıldı. Yemeklerin ardından günün puanlaması yapıldı.

Yarışmacılar hafta boyunda yaptıkları puanlama ile haftanın birincisini seçti ve bir isim 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu. Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi, misafirlerini ilk gün ağırlayan Ömer Akçay oldu.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

ÖMER AKÇAY

Yemekteyiz’in ilk gün yarışmacısı Ömer Akçay, 46 yaşında ve ses sanatçısı. Aslen Erzurumlu olan yarışmacı, mutfakta zaman geçirmeyi ve yemek yapmayı çok seviyor.