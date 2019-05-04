Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 3 Mayıs Cuma sonuçları

Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı TV 8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in 29 Nisan - 3 Mayıs haftasında heyecan doruktaydı. Yemekteyiz'de bu hafta Ayten Uğur, Dilan Güney, Ömer Akçay, Melis Ümit Baş ve Akın Uzunal 10 bin TL'lik ödül için mücadele etti.
Yemekteyiz'in 29 Nisan - 3 Mayıs haftası yayınlanan 374. son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.
Yemekteyiz'de bu hafta yine birbirinden farklı yarışmacılar, hazırladıkları menülerle rakiplerine karşı yarıştı. Haftanın son günü büyük final gerçekleşti ve bir kişi para ödülünün sahibi oldu. Hafta finali Cuma günü Akın Uzunal'ın evinde yapıldı. Yemeklerin ardından günün puanlaması yapıldı.
Yarışmacılar hafta boyunda yaptıkları puanlama ile haftanın birincisini seçti ve bir isim 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu. Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi, misafirlerini ilk gün ağırlayan Ömer Akçay oldu.
YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?
ÖMER AKÇAY
Yemekteyiz’in ilk gün yarışmacısı Ömer Akçay, 46 yaşında ve ses sanatçısı. Aslen Erzurumlu olan yarışmacı, mutfakta zaman geçirmeyi ve yemek yapmayı çok seviyor.
MELİS ÜMİT BAŞ
Melis Ümit Baş, 34 yaşında ve butik sahibi. Aslen Kayseri’de olan ikinci gün yarışmacısı, ailesi ile birlikte İstanbul’da yaşamını sürdürüyor. En az diğer yarışmacılar kadar iddialı olan Melis Ümit Baş, şimdiden kendisini haftanın birincisi ilan ediyor.
AYTEN UĞUR
Tekstil sektöründe çalışan Ayten Uğur, 42 yaşında. Yemek yapma konusunda kendisine bir hayli güvenen Ayten Uğur, üçüncü gün maharetlerini sergiledi.
DİLAN GÜNEY
Aslen Elazığlı olan Dilan Güney, 21 yaşında. Ailesi ile birlikte İstanbul’da yaşayan ve oyunculuk yapan Dilan Güney, yemeklerine çok güveniyor.
AKIN UZUNAL
Final gününe ev sahipliği yapan Akın Uzunal, 27 yaşında ve bir teknoloji firması sahibi. Henüz yeni evli olan Akın Uzunal, zamanının büyük kısmını mutfakta geçirdiğini söylüyor. Ömer Akçay, Melis Ümit Baş, Ayten Uğur ve Dilan Güney’in evine konuk olarak katılacak olan Akın Uzunal, beşinci gün yarıştı.
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