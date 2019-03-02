MAGAZİN

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz Best Of 1 Mart Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.03.2019 02:04 | Son Güncelleme

Yemekteyiz yarışmasında bu haftanın birincisi belli oldu. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu ve TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'de bu hafta 'En İyiler' heyecanı yaşandı. Daha önce yarışan ve popüler olan yarışmacılar yeniden ekrana çıktı. Yemekteyiz Best Of'un bu haftasında, puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacı belli oldu. İşte 1 Mart Cuma Yemekteyiz Best Of yarışması sonuçları ve haftanın birincisi.

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz Best Of 1 Mart Cuma sonuçları

TV 8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in üçüncü Best Of haftasında heyecan doruktaydı. Önceki sezonlarda yarışmış en iyi yarışmacıları bir araya getiren Yemekteyiz'in 1 Mart Cuma yayınlanan son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?
Yemekteyiz Best Of 25 Şubat-1 Mart haftasında birinci Esma Karaca olurken, ikinci olan isim Uğur Demiroğlu oldu.
Haftanın beşincisi 25 puanla Şaziye Hanım, dördüncüsü 28 puanla Hüseyin Bey, üçüncüsü ise 29 puanla Gökçe Hanım oldu.

PARTNER'Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak''Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak'
Ünlü YouTuberlar Aileler Yarışıyor'a katıldı!Ünlü YouTuberlar Aileler Yarışıyor'a katıldı!
Gelinim Mutfakta'da heyecan doruktaydı! Kim veda etti?Gelinim Mutfakta'da heyecan doruktaydı! Kim veda etti?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yemekteyiz yemekteyiz 1 mart cuma sonuçları Yemekteyiz hafta birincisi yemekteyiz kim birinci oldu

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü YouTuberlar Aileler Yarışıyor'a katıldı!

Ünlü YouTuberlar Aileler Yarışıyor'a katıldı!

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 1 Mart Cuma sonuçları

Gelinim Mutfakta'da heyecan doruktaydı! Kim veda etti?

Ece Uslu: 'Maske takıyorum, asıl zor süreç şimdi başladı'

'Maske takıyorum, asıl zor süreç şimdi başladı'

Nur Fettahoğlu'nun küvet pozu olay oldu!

Nur Fettahoğlu'nun küvet pozu olay oldu!

Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde TV8'de ne zaman başlıyor?

Acun llıcalı'dan flaş karar! Sevilen program geri dönüyor!

Şeyma Subaşı Adriana Lima'yı mı özendi?

Şeyma Subaşı Adriana Lima'yı özendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.