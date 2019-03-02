Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz Best Of 1 Mart Cuma sonuçları

TV 8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in üçüncü Best Of haftasında heyecan doruktaydı. Önceki sezonlarda yarışmış en iyi yarışmacıları bir araya getiren Yemekteyiz'in 1 Mart Cuma yayınlanan son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.
YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?
Yemekteyiz Best Of 25 Şubat-1 Mart haftasında birinci Esma Karaca olurken, ikinci olan isim Uğur Demiroğlu oldu.
Haftanın beşincisi 25 puanla Şaziye Hanım, dördüncüsü 28 puanla Hüseyin Bey, üçüncüsü ise 29 puanla Gökçe Hanım oldu.
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